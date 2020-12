Qui aveva solo sei anni ed era al suo primo giorno di scuola, oggi si parla solo di lui in tv: lo riconoscete?

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono con i fan scatti del passato. Come questo che vi stiamo mostrando ora: il personaggio in foto aveva solo sei anni ed era un timido bambino al suo primo giorno di scuola. Ebbene, oggi è tutti i giorni in tv. E possiamo dire che non si tratta di un semplice vip, ma di un “vippone”! Proprio così: è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Qui aveva solo sei anni ed era al suo primo giorno di scuola, oggi è al Grande Fratello Vip: avete capito chi è?

Guardate bene il bambino in foto: riconoscete il suo visino dolce? Non è cambiato affatto, nonostante siano passati un bel po’ di anni. Lì aveva 6 anni, oggi ne ha 27 ed è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 5. Da pochissime ore! Proprio così, si tratta di Andrea Zenga, che è entrato nella casa più spiata della tv proprio ieri sera. Il figlio di Walter Zenga è alla sua prima volta al GF, ma l’abbiamo conosciuto qualche anno fa a Temptation Island, dove ha partecipato con la sua ormai ex Alessandra. Oggi Andrea è super single e non vede l’ora di viversi questa nuova esperienza nella Casa.

Insieme a lui, hanno fatto il loro ingresso nel reality Cecilia Capriotti, l’ex concorrente di Temptation Island Carlotta Dell’Isola e Mario Ermito, attore ed ex del GF. A causa del prolungamento del reality fino a febbrai, servivano inevitabilmente rinforzi! E i nuovi concorrenti non vedono l’ora di entrare del tutto nelle dinamiche della casa più spiata della tv. E voi, state seguendo questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? Chi sono i vostri vipponi preferiti?