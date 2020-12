Chi non ricorda Emilia De Carolis nella soap Mediaset Vivere? Ecco che fine ha fatto l’attrice che la interpretava, Mavi Felli.

Vivere è stata una soap opera italiana trasmessa su Canale 5 dal 1 marzo 1999 al 23 maggio 2008: ambientata a Como, raccontava le vicende di alcune famiglie tra amori, gelosie, passioni e tradimenti che hanno coinvolto sempre di più di telespettatori. Personaggi come Bruno De Carolis, Giacomo Falcon, Andrea Gherardi, Eva Bonelli, sono stati per dieci anni volti molto familiari per il pubblico di Canale 5. Tra questi, Emilia De Carolis, interpretata dalla bravissima attrice e doppiatrice Mavi Felli. Il suo personaggio era la titolare di un centro estetico, sposata con il dottor Giacomo Falcon, interpretato da Giorgio Ginex. Sono trascorsi molti anni da allora, siete curiosi di scoprire cosa fa oggi Mavi Felli e com’è diventata?

Mavi Felli, a cosa si dedica oggi dopo la chiusura della soap che l’ha resa tanto famosa

Ciò che forse non tutti sanno è che Mavi è anche una bravissima doppiatrice: è sua la voce italiana di Brooke Logan in Beautiful, interpretata dall’attrice americana Katherine Kelly Lang che la Felli ha incontrato più volte nella vita reale. “La cosa più difficile è imparare a respirare come chi dobbiamo doppiare. Fare l’ attore e più semplice perché si ha a disposizione tutto il corpo. Il doppiatore ha solo le sue corde vocali. Inoltre, poiché si lavora con il diaframma si sta sempre in piedi”, aveva dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa a Famiglia Cristiana. Per stare accanto ai suoi due figli, Alessandro e Benedetta, ha scelto di rinunciare ad alcuni dei suoi impegni professionali, ma la scrittura le ha dato ugualmente molte soddisfazioni.

Oggi la ritroviamo a 56 anni bella come allora, come mostra questa sua immagine su Instagram.

