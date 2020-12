Silvia Toffanin è una delle conduttrici televisive più amate, ma sapete chi è suo padre? Emerge un retroscena del passato: i dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Silvia Toffanin. Attualmente in onda con ‘Verissimo’ ogni Sabato pomeriggio, la bellissima moglie di Pier Silvio Berlusconi decanta di un successo davvero clamoroso. Sarà per la sua immensa bellezza o per la sua sconsiderata professionalità e bravura, fatto sta che l’ex letterina di Passaparola è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate. Il suo ‘debutto’ nel mondo dello spettacolo è avvenuto anni fa. Quando nel 2000, dopo la partecipazione a Miss Italia, ha preso parte al programma di Gerry Scotti ‘Passaparola’. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Ebbene. Seppure Silvia sia un notissimo ed apprezzatissimo personaggio pubblico, cosa sappiamo su di lei? Recentemente, sappiamo benissimo che è stata colpita da un gravissimo lutto. Ma dei suoi genitori ed, in particolare, di suo padre, cosa c’è da sapere? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Silvia Toffanin, chi è suo padre? Il retroscena inedito

Chi è il padre di Silvia Toffanin? Senza alcun dubbio, è questa una delle domande che tutti, almeno una volta, vi sarete posti. È un personaggio televisivo e molto amato, è vero. Eppure, la bellissima moglie di Pier Silvio Berlusconi non ama tanto parlare di sé. Qualche tempo fa, però, si è concessa una piacevolissima intervista a ‘Grazia’. In quest’occasione, la colonna portante di ‘Verissimo’ si è particolarmente concentrata sulla sua famiglia ‘d’origine’. Ed, in particolare, su suo padre. Sapete che, proprio in quest’occasione, la bella Toffanin ha svelato un inedito retroscena su di lui? Si, avete letto proprio bene. Proprio al noto settimanale, Silvia ha raccontato, per la prima volta in assoluto, un inedito racconto che ha come protagonista proprio il suo papà. Di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che suo padre fosse un tipo molto geloso. ‘In paese usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dire ‘scendi’, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre, e ogni volta diceva che non c’ero’, ha raccontato Silvia Toffanin a Grazia. Spiegando, inoltre, che le è stato concesso poche volte di andare in discoteca. E che, in quelle rare volte che accadeva, c’era suo padre ad attenderla nel parcheggio.

Le ‘sorprese’, però, non sono finite qui. A ‘Grazia’, Silvia Toffanin ha raccontato un altro retroscena. La conduttrice, infatti, ha svelato di aver presentato Pier Silvio a suo padre soltanto dopo un anno di fidanzamento.

