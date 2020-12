In una delle sue recentissime Instagram Stories, Stefano De Martino ha raccontato un vero e proprio retroscena clamoroso: cos’è successo.

È da quando è apparso per la prima volta ad Amici che Stefano De Martino ha catturato l’attenzione di tutti. Giovanissimo, ma davvero bravissimo e talentuoso nell’ambito della danza, il ballerino napoletano ha cavalcato l’onda del successo. Non è un caso se, appena uscito dal famoso talent di Maria De Filippi, il bel De Martino ha cavalcato la cresta dell’onda. Non soltanto, infatti, negli anni successivi è ritornato nel medesimo programma in qualità di ballerino professionista e, poi, come conduttore della fascia quotidiana, ma è stato è stato anche la colonna portante di tantissimi altri programmi televisivi. A partire, quindi, da ‘Made in Sud’. Fino a ‘Stasera tutto è Possibile’. Insomma, una carriera televisiva davvero incredibile, c’è poco da dire. Ebbene, ma sapete che, proprio pochissime ore fa, è spuntato un retroscena davvero clamoroso? Si, è proprio così! E, pensate, a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una sua recente Instagram Stories, infatti, il bel De Martino ha raccontato qualcosa davvero di ‘inedito’. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano De Martino, retroscena ‘clamoroso’: noi non lo sapevamo, voi?

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Stefano De Martino si è lasciato andare ad un retroscena davvero clamoroso. Interagendo con i suoi sostenitori tramite le classiche ‘domande e risposte’ proposte da Instagram, il bel ballerino napoletano ha offerto consigli al suo pubblico social. Non soltanto consigli, però. Perché, come dicevamo precedentemente, anche l’ex ballerino di Amici si è ampiamente raccontato a loro. E, soprattutto, si è lasciato andare a qualcosa che, fino a questo momento, non aveva mai raccontato prima. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è una cosa che gli è accaduta prima di prendere parte ad Amici. Ecco cos’è successo.

‘Ti è mai capitato di smettere di credere nei sogni?’, recita la domanda su Instagram. Precisa e puntuale è la risposta di Stefano De Martino: ‘Nel 2009 stavo per mollare la danza e mi stavo per iscrivere a Fisioterapia, poi mi sono iscritto ad Amici…’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, un retroscena davvero clamoroso. Voi lo sapevate?

