Gravissimo lutto per Gabriella Maglione, l’ex corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne: il messaggio da brividi sui social.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando della giovanissima Gabriella Maglione. Protagonista indiscussa del recentissimo trono di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha facilmente conquistato tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza e simpatia, sia chiaro, ma anche perché si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, la classica ‘senza peli sulla lingua’. È proprio per questo motivo che, una volta deciso di abbandonare il programma perché scemato il suo interesse per il tronista romano, il successo di Gabriella è letteralmente aumentato. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio su Instagram che, infatti, oltre a decantare di un clamore davvero impressionante, la bellissima Maglione non perde mai occasione di poter intrattenere il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando non ha potuto fare a meno di annunciare ai suoi sostenitori il gravissimo lutto da cui è stata colpita nelle scorse ore. Una vera e proprio dolorosissima perdita, c’è da ammetterlo. Di fronte alla quale, com’è giusto che sia, la bella Gabriella è letteralmente affranta. Ecco tutti i dettagli.

È da quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne che il successo di Gabriella Maglione è aumentato esponenzialmente. Seppure, infatti, il suo corteggiamento a Gianluca De Matteis non sia andato affatto a buon fine, la bellissima si è guadagnata una cosa importantissima: le simpatie del pubblico. È proprio per questo motivo che, ancora adesso, il clamore di cui vanta sui social è davvero impressionante. Sarà la sua immensa bellezza, simpatia e semplicità, fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, la giovanissima Maglione si è dimostrata una vera e propria regina di Instagram. In queste ultime ore, pero, l’ex corteggiatrice è stata colpita da un gravissimo lutto. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una stories condivisa sulla sua pagina Instagram, Gabriella ha voluto annunciare al suo pubblico la dolorosissima perdita di qualche ora prima. In realtà, già nei scorsi, l’ex corteggiatrice aveva annunciato di non stare vivendo un periodo facile. Qualche ora fa, però, il drammatico lutto.

‘Purtroppo Dorian non ce l’ha fatta. Non ha superato la notte dopo l’intervento’, ha detto Gabriel Maglione. Annunciando, quindi, la morte del suo tenerissimo gattino. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. E per quale motivo il felino abbia subito l’operazione, anche se l’ex corteggiatrice dice ‘diagnosi sbagliata’. Fatto sta che il suo dolore è davvero incredibile. Ci dispiace tantissimo, carissima Gabriella!