Walter Nudo, tra i vincitori dell’Isola dei Famosi e del GF Vip, ha due splendidi figli, li conoscete? Ecco chi sono Elvis e Martin.

Walter Nudo, la cui carriera esplose negli anni ’90, è un volto molto amato dal pubblico sia per la sua oggettiva prestanza fisica sia per le sue doti caratteriali che lo rendono una persona estremamente piacevole. Gentile, educato, sensibile, la sua eleganza nei modi è stata forse la chiave che gli ha consentito di arrivare al cuore dei telespettatori e di vincere in passato ben due reality, L’Isola dei Famosi e il GF Vip. Walter ha due figli maschi, li avete mai visti? Se non vi è capitato ancora di scoprire chi sono, vi anticipiamo che si tratta di due ragazzi molto belli e di due artisti pieni di talento. Scopriamo allora chi sono Elvis e Martin.

Elvis e Martin, curiosità sui due figli di Walter Nudo

Nati dal legame durato otto anni tra Nudo e la ballerina Tatiana Tassara, Elvis e Martin sono nati rispettivamente nel 1996 e nel 1999. Entrambi molto belli, hanno ereditato la passione per la danza dalla loro mamma: sono infatti dei ballerini professionisti e il percorso da loro intrapreso li porta a viaggiare molto. Elvis ha fatto parte della compagnia della Scala, Martin ha lavorato al teatro tedesco Bayerische. I due ragazzi emozionarono molto il pubblico del GF Vip, durante l’edizione a cui partecipò il loro papà con un incontro che commosse tutti: i tre infatti erano da tempo lontani proprio per via delle loro carriere e vederli riabbracciarsi fu un momento molto toccante. “Se le loro strade li portano lontani da me, non significa perderli – aveva detto Walter ai coinquilini del GF Vip a cui partecipò nel 2018 – Ci sono stati momenti molto difficili, però li ho superati”.

Come si può vedere da questa tenerissima foto, Elvis e Martin sono bellissimi e solari proprio come il loro papà.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui