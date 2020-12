Sul profilo social ufficiale di Andrea Sannino è spuntata uno scatto del passato in compagnia di sua moglie Marinella: che tenerezza!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Andrea Sannino. Impressionante voce di ‘Abbracciame’, il singolo che, durante la prima ondata di Coronavirus, è stata la colonna sonora delle giornate di tutti gli italiani, decanta di un successo davvero impressionante. Giovanissimo, ma con un talento davvero incredibile, il napoletano ha alle spalle un curriculum davvero da invidiare. Non è soltanto, infatti, la voce di tantissimi singoli musicali più che emozionanti, ma anche il protagonista indiscusso di numerosi musical. Non è un caso, infatti, se il suo seguito social è davvero impressionante. Amatissimo e seguitissimo, il giovane Sannino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, quando è risultato positivo al Coronavirus nei mesi scorsi. Oppure, quando, per celebrare l’anniversario con sua moglie Marinella, ha voluto condividere un loro scatto del passato. Come sono cambiati negli anni? Scopriamolo insieme.

Andrea Sannino, lo scatto del passato con sua moglie Marinella: quanta bellezza!

La loro storia d’amore, c’è da ammetterlo, deve essere davvero presa come esempio. Seppure siano sposati da pochissimi anni e siano già diventati genitori, il secondogenito in realtà è in arrivo, Andrea Sannino e sua moglie Marinella sono una coppia a tutti gli effetti da tantissimi anni. Sono cresciuti praticamente insieme, insomma. E ce ne da conferma, ad esempio, questo scatto del passato che, in occasione del loro anniversario, il giovane cantante napoletano ha condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale. Attivissimo e seguitissimo sui social, il buon Sannino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. Ed è per questo motivo che, in occasione di una festa speciale, non ha potuto fare a meno di condividere quest’inedita fotografia. Siete curiosi di vederla anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Non sappiamo esattamente quanto tempo sia passato da questo scatto. Immaginiamo che sia passato un po’ di tempo. Eppure, ciò che non può essere assolutamente notato è un unico dettaglio: Andrea e Marinella non sono affatto cambiati. Certo, adesso sono maturi e genitori. Eppure, hanno mantenuto in tutti questi anni quella semplicità, quell’amore e quella freschezza che li ha sempre contraddistinti. Sempre così, carissimi ragazzi.

