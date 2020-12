In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Belen Rodriguez non riesce a trattenere la sua gioia per un inaspettato regalo.

È la vera e propria regina di Instagram, Belen Rodriguez. Con un profilo social che conta più di 9 milioni e mezzo di followers, la showgirl argentina entra di diritto tra le stelle del famoso social network. Amatissima, seguitissimo e, soprattutto, attivissima sul suo account ufficiale, la modella è solita intrattenere i suoi sostenitori su tutto quanto le capita durante le sue giornate. Non soltanto, qualche settimana fa, ha raccontato della ‘clamorosa scoperta’ avvenuta durante questa quarantena, ma è anche solita intrattenere il suo pubblico con deliziosi scatti di coppia con Antonino Spinalbese. Ma non è affatto finita qui. Proprio pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la maggiore dei tre Rodriguez non ha potuto fare a meno di rendere noto ai suoi sostenitori la sua gioia, la sua felicità. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: per un regalo davvero inaspettato. E, d’altra parte, si sa che i doni che non ti aspetti sono sempre i più belli. ‘Felice come una bambina’, ha detto Belen a corredo della storia che riprende questo fantastico regalo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cosa ha ricevuto la Rodriguez che l’ha resa così entusiasta? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez, il regalo inaspettato: la showgirl non si trattiene

Siamo in prossimità del Natale. E, com’è giusto che sia, è tempo di fare regali e di sorprendere le persone. Lo sa bene Belen Rodriguez. Che, proprio pochissime ore fa, ha ricevuto un vero e proprio inaspettato regalo. Che, com’è giusto che sia, l’ha resa più che entusiasta e felice. E lo testimoniano, non a caso, le parole che la showgirl ha scritto a corredo di questo brevissimo video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale. Sappiamo benissimo che sul suo profilo social la showgirl è più che attiva. È proprio per questo motivo che una sorpresa del genere non poteva affatto fare a meno di condividerla con i suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cosa ha ricevuto la bella Belen che, in un vero e proprio batter baleno, l’ha resa ‘felice come una bambina’? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è un regalo davvero fantastico. E che, senza alcun dubbio, avrebbe fatto piacere davvero a tutti ricevere.

‘La vostra muica è davvero importante nella mia vita’, continua a scrivere Belen Rodriguez dopo aver mostrato il disco ricevuto da Giuliano Sangiorgi ed, ovviamente, da tutta la band dei Negramaro. Un regalo del tutto inaspettato, c’è da ammetterlo. Ma che, com’è giusto che sia, l’ha resa davvero felice.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui