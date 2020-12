Biagio Izzo, sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Non immaginereste mai.

E’ sicuramente un attore amatissimo, ma anche comico e cabarettista. Biagio Izzo sa decisamente stupire il pubblico con la sua schietta risata e quella battuta sempre pronta. Ha raggiunto un successo incredibile negli anni, toccando numerosi palchi, in tantissime trasmissioni. La popolarità comincia con TeleGaribaldi, sull’emittente regionale campana Canale 9, e successivamente con Pirati e Pirati Show, su TeleNapoli34, ma si era già fatto conoscere a livello nazionale con il programma Macao, condotto da Alba Parietti. Nei primi anni 2000 è stato presenti nei film di Natale nei film di Natale con Boldi e De Sica, in Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India. Da quel momento la sua notorietà cresce a dismisura, infatti, le sue presenze cinematografiche diventano sempre più frequenti. Numerose sono state anche le sue partecipazioni in programmi televisivi, e con la sua solarità ed ironia ha incantato certamente i telespettatori. Come abbiamo avuto modo di apprendere, Biagio ha raggiunto un successo incredibile, ma sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Non immaginereste mai!

Biagio Izzo, cosa faceva prima di arrivare al successo?

Amatissimo e seguitissimo, Biagio Izzo ha incantato tutti con la sua personalità tanto prorompente e ilare, sempre pronto a dire la sua attraverso battute schiette ed ironiche. Comico e cabarettista, negli anni ha saputo farsi strada nel mondo della recitazione, fino a divenire un grande attore, apprezzato da migliaia di telespettatori. Biagio ha saputo raggiungere col suo profondo talento un successo ed una notorietà incredibile, ma sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Resterete senza parole! A quanto pare, Izzo, all’inizio della sua carriera formava un duo comico con un altro cabarettista, Ciro Maggio, la coppia aveva preso il nome di Bibì & Cocò. Famosi nell’ambiente partenopeo grazie alle tante comparsate sulle emittenti locali, ma anche per la produzione di musicasette con brani comici. Proprio questa iniziale popolarità li ha condotti ad essere chiamati molte volte durante le cerimonie nuziali.

Un inizio che pian piano li ha portati a farsi conoscere in un ambiente più grande, fino ad arrivare alla notorietà oggi raggiunta. Biagio Izzo ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo, dimostrando un grande talento, il tutto accompagnato dalla sua profonda ironia.

