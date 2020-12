Biagio Izzo è uno degli attori e comici più amati ed apprezzati, ma sapete quanti anni ha? Resterete senza parole quando lo scoprirete.

Sono trascorsi notevolissimi anni da quando Biagio Izzo, davvero giovanissimo, si faceva ampiamente conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico partenopeo e non. Sorridente, divertente e solare, il comico ed attore napoletano, in tutti questi anni di incredibile carriera, ci ha fatto tantissimo sorridere e divertire. Ecco, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Seppure sia un personaggio televisivo molto famoso, noto ed apprezzato, il buon Biagio non ama particolarmente parlare di sé. Anche sul suo canale social ufficiale, ad esempio, non siamo riusciti a rintracciare tantissime notizie. Ecco, ma cosa occorre sapere su di lui? È sposato? Ha figli? Ovviamente, com’è al nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che non soltanto il buon Izzo è sposato, ed addirittura lo è stato per bene due volte, ma che è anche padre. Un retroscena davvero ‘pazzesco’ e che non tutti conoscono, vero? Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Biagio Izzo, sapete quanti figli ha? Resterete senza parole

È uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati dello spettacolo, Biagio Izzo. Comico, ma anche famosissimo cabarettista, il buon partenopeo decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che il comico napoletano attualmente sia sposato. E che, tra l’altro, questo non sia assolutamente il primo matrimonio. Sembrerebbe, infatti, che ancora prima di questo, celebrato nel 2008, il buon Izzo sia stato già sposato. E che abbia poi divorziato. Ma non è affatto finita qui. Sapete che Biagio è padre anche di quattro figli? Si, avete letto proprio bene. Il comico Biagio Izzo ha ben quattro figli. I primi due, stando a quanto si apprende, sarebbero nati dal suo primo matrimonio. Gli ultimi due, invece, sarebbero nati dal matrimonio con Federica Apicella, sua attuale moglie. Ma non solo. Sembrerebbe, infine, che, nel 2018, il comico sia diventato anche nonno.

Insomma, un retroscena davvero inedito, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui