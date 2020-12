Individuato in Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del Covid scoperta in Gran Bretagna: è l’inizio di un nuovo incubo?

Era stato scoperto in queste ultime settimane e la notizia non lasciava presagire nulla di buono: la nuova variante del Covid identificata nel Regno Unito sarebbe fino al 70 per cento più contagioso rispetto al virus che abbiamo conosciuto in questi mesi. Proprio in queste ore, il ministro della Salute Roberto Speranza aveva annunciato sulla sua pagina ufficiale il blocco dei voli in partenza dalla Gran Bretagna e il divieto di entrare in Italia a chi c’è stato anche solo di passaggio negli ultimi 14 giorni. Il ministro ha poi aggiunto che chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è obbligato a sottoporsi al tampone. Tali disposizioni saranno in vigore fino al 6 gennaio. Il Covid 2, definito da Speranza molto preoccupante, ha già colpito la Danimarca, l’Olanda e il Belgio. Ma ecco che il nuovo incubo ha raggiunto anche il nostro Paese. Ecco i dettagli.

Covid, l’annuncio che tutti temevano: paziente rientrato in Italia contagiato dal nuovo virus

Il Ministero della Salute in Italia ha comunicato la notizia dell’avvenuta identificazione di un soggetto risultato positivo alla nuova versione del Covid al suo ritorno dalla Gran Bretagna. “Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna» si legge nella nota. Il paziente, insieme al suo convivente, era tornato con un volo atterrato all’aeroporto di Fiumicino: ora i due sono in isolamento e stanno seguendo, insieme ai familiari e a quanti sono stati in contatto con loro, tutte le procedure stabilite dal ministero della Salute”.

