La splendida Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere come dimostrato in questi ultimi giorni in cui la stiamo ammirando con le forze speciali USA: “Per difendermi”.

La brillante Elisabetta Canalis riesce sempre a sorprendere, come accaduto in questi ultimi giorni durante i quali sta prendendo parte ad un training con le forze speciali USA: “Per difendermi”, ha spiegato. La splendida showgirl, che si è ormai trasferita stabilmente negli Stati Uniti insieme al marito e alla bellissima figlia, si trova in questo momento in Arkansas. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. “Sin da bambina sono stata affascinata dal mondo dell’esercito” ha spiegato, aggiungendo di nutrire un grande rispetto per questi eroi che dedicano la loro vita a una carriera tanto pericolosa. Ha aggiunto di aver avuto la possibilità di partecipare ad un training/seminario con le forze speciali. Ecco la straordinaria e importantissima esperienza in cui Elisabetta Canalis sta partecipando.

Elisabetta Canalis, training con le forze speciali USA

La bella showgirl ha pubblicato vari scatti e storie, tramite i social, di questo ‘addestramento’ davvero importantissimo. Una delle cose che ha imparato è la “guida in situazioni di pericolo/emergenza“. Un addestramento in cui vengono ipotizzate svariate situazioni di rischio in cui riuscire a destreggiarsi. Ancora, Elisabetta Canalis ha rivelato, attraverso alcune storie di Instagram, che ha imparato a maneggiare diversi tipi di arma da fuoco. La showgirl ha tenuto a precisare che, purtroppo, negli Stati Uniti le armi da fuoco sono molto utilizzate. Per questo motivo ha scelto di imparare a gestirle nel modo corretto: “Per difendermi, difendere mia figlia o le persone che sono con me” in caso di estrema emergenza. Il training proseguirà nei prossimi giorni e la showgirl appare davvero entusiasta della fondamentale esperienza che sta vivendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Una decisione davvero importante, quella di Elisabetta Canalis. Ricordiamo che alcuni giorni fa, la bella showgirl aveva sorpreso i fan con un cambio look clamoroso che ha lasciato senza parole.