Francesco Oppini, spunta il ‘particolare’ tatuaggio dell’ex concorrente del GF Vip: è una dedica molto speciale.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Francesco Oppini, che, insieme ad Elisabetta Gregoraci, ha deciso di lasciare spontaneamente la casa, dopo la notizia del prolungamento fino a febbraio 2021. Una decisione sofferta, soprattutto per il legame creato in casa con Tommaso Zorzi, ma, alla fine, Francesco ha avuto bisogno di tornare dai suoi affetti. Da Cristina Tomasini in primis, la ragazza che ha rubato il cuore al figlio di Alba Parietti. Ma come molti già sapranno, lei non è l’unico amore del bel Francesco…A cosa ci stiamo riferendo? Alla sua adorata Juventus, ovviamente. Oppini è un noto commentatore delle partite della Juve, una delle sue passioni più grandi. E ad uno dei simboli bianconeri, Francesco ha dedicato anche un tatuaggio. Guardiamolo insieme!

Francesco Oppini, spunta il ‘particolare’ tatuaggio: è una dedica proprio per lui

Juve, storia di un grande amore. Grandissimo, se parliamo di Francesco Oppini. L’ex concorrente del GF Vip 5 infatti è notoriamente un tifoso sfegatato della Juventus, di cui commenta anche le gare sul canale 7 Gold. Una passione di cui tutti sono a conoscenza, ma forse non tutti sanno che alla sua squadra del cuore, Francesco ha dedicato anche un iconico tatuaggio. O meglio, al suo campione del cuore! Si tratta di Alessandro Del Piero, uno dei calciatori più importanti della storia del club bianconero. Francesco ha scelto di tatuare le iniziali del campione, ADP, nella nota posizione che riproduce la “linguaccia”, gesto che Del Piero era solito fare come esultanza dopo un gol. Ecco un’immagine del tattoo, postata proprio da Francesco qualche anno fa sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Eh si, un vero amore che Francesco porta nel cuore.. e sulla pelle! E voi, avevate notato questo tatuaggio durante la permanenza nella casa del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini?