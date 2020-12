Gennaro Esposito è uno degli chef più rinomati e talentuosi, ma avete mai visto sua moglie? Spuntano gli scatti sui social.

Per tutti gli appassionati di cucina e, soprattutto, del buon cibo, Gennaro Esposito è, senza alcun dubbio, una vera e propria celebrità. Volto di punta di diversi programmi televisivi completamente dedicati alla cucina, il cuoco campano decanta di un successo davvero impressionante. Nato a Vico Equense, in Campania, il 31 Marzo del 1970, il buon Esposito ha conseguito l’attestato di cucina nel 1988. E, nel 1992, ha aperto il suo primo ristorante. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto si è fatto ampiamente conoscere ed apprezzare per la sua cucina gustosa e succulenta, ma è riuscito anche a guadagnarsi un prezioso riconoscimento. Facciamo riferimento alla prima Stella Michelin ottenuta nel 2001. Una carriera davvero memorabile, da come si può chiaramente comprendere. Ebbene, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? In particolare, avete mai visto sua moglie? Ecco alcuni scatti spuntati sul canale social ufficiale dello chef.

Gennaro Esposito, chi è sua moglie? Cosa occorre sapere

Dal punto di vista professionale, da come si può chiaramente comprendere, non gli si può dire affatto nulla. Invece, dal punto vista privato, cosa sappiamo della vita di Gennaro Esposito? Beh, come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo sono davvero minime. Sappiamo, infatti, che è felicemente sposato con Ivana D’Antonio. E che entrambi sono genitori di due splendidi bambini. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Ed, in particolare, voi l’avete mai vista? Procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, così come per suo marito, anche della bellissima Ivana abbiamo pochissime informazione. Quello che, però, possiamo dirvi è che, da quanto si evince dalle sue fotografie condivise sul suo canale social ufficiale, la D’Antonio è molto legata alla sua famiglia. Sul suo profilo, infatti, si rintracciano numerose fotografie in compagnia di suo marito e dei suoi due figli. Ovviamente, però, non mancano affatto incantevoli scatti da sola oppure in compagnia di amici, personaggi emergenti dello spettacolo ed, ovviamente, della cucina.

Insomma, insieme formano davvero una bellissima coppia, no?