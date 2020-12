Giulia Salemi ‘si dichiara’ nella casa del GF VIP 5 per Pierpaolo Pretelli: ecco la sua confessione a sorpresa

L’ingresso di Giulia Salemi ha rotto gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. La modella e influencer ha saputo stringere amicizia con quasi tutti i gli inquilini della casa più spiata d’Italia, eccetto con Cristiano Malgioglio (eliminato). La Salemi ha stretto un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia nella casa ha perso la testa per Elisabetta Gregoraci, ma sembra che adesso voglia dimenticare la showgirl calabrese con la Salemi.

GF VIP 5, Giulia Salemi ‘si dichiara’ per Pierpaolo Pretelli

L’attenzione dei telespettatori del GF VIP 5 è tutta rivolta sulla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I fan del programma sperano che tra loro possa nascere una bellissima storia d’amore. I due inquilini della casa più spiata d’Italia, però, sono ancora un po’ frenati. Pierpaolo ha già preso una cotta per Elisabetta Gregoraci, mentre la Salemi non vuole ripetere lo stesso errore commesso con Francesco Monte. Fuori dalla casa, però, tutti fanno il tifo per loro.

Oggi, nella casa più spiata d’Italia, Giulia ha fatto una confessione a sorpresa che riguarda proprio Pierpaolo Pretelli. La modella e influencer ha infatti dichiarato di volere al suo fianco un uomo come il suo coinquilino. Pretelli dunque, sia da un punto di vista fisico che caratteriele, rispecchia i canoni dell’uomo ideale della Salemi. A questo punto se son rose fioriranno. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. I due inquilini della casa più spiata d’Italia si lasceranno andare alle emozioni e alle sensazioni oppure resisteranno? Il Grande Fratello Vip ha bisogno di una storia d’amore. La speranza – fortunatamente – è l’ultima a morire.