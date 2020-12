L’affascinante Andrea Zenga ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip ed è stato protagonista di un lungo sfogo: “”Anche quando ero piccolo avevo paura a parlarne”.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip abbiamo assistito all’ingresso di quattro nuovi concorrenti e, tra loro, c’è l’affascinante Andrea Zenga. Avevamo fatto la conoscenza del giovane milanese nel corso della sua partecipazione al format Temptation Island, in compagnia di Alessandra Sgolastra, l’ex fidanzata. Il suo profilo Instagram è molto seguito e conta oltre centosessanta mila follower. Andrea Zenga è apparso fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia come un giovane molto rispettoso, educato e, forse, timido. Nel corso di una chiacchierata con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, si è lasciato andare: “Anche quando ero piccolo avevo paura a parlarne” ha rivelato.

GF Vip, il racconto di Andrea Zenga

Il nuovo concorrente dell’amatissimo reality ha una storia sicuramente complessa alle spalle. Il suo cognome è di certo molto noto: è infatti il figlio di Walter Zenga, storico giocatore. Nel corso della sua clip di presentazione, Andrea ha raccontato di non avere rapporti con il suo papà. Ritrovatosi poi a parlare con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, il giovane ha spiegato: “Anche da piccolo avevo paura a parlarne”. Il giovane ha spiegato che non vuole “lucrare su qualcosa che non è un suo merito“, riferendosi al fatto di avere un cognome ‘importante’ e di essere stato scelto per partecipare al programma per questo motivo. Una situazione che, ha confessato, gli pesa. Stefania e Andrea, da parte loro, lo hanno rassicurato e stimolato a farsi conoscere per chi è davvero, portando l’esempio di Francesco Oppini e Guenda. Entrambi, infatti, hanno fatto innamorare il pubblico e passare in secondo piano la loro parentela famosa.

Andrea Zenga ha rivelato il suo desiderio di farsi conoscere per chi è davvero. Non ci resta che scoprire quale sarà il suo percorso nella casa del GF Vip.