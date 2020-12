Pomeriggio all’insegna di confessioni e domande piccanti al GF Vip: Tommaso Zorzi prova ad indagare sul feeling tra Giulia e Pierpaolo.

L’intesa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si fa sempre più evidente: con l’uscita dalla Casa della Gregoraci nessuno ha potuto fare a meno di notare che l’ex velino di Striscia la Notizia è sempre più aperto nei confronti dell’influencer. D’altronde neanche la bella Giulia sembra essere indifferente al fascino del modello, anche se in più occasioni ha ribadito che si tratta solo di un’amicizia e che la sua intenzione è quella di viversi il GF serenamente a differenza dell’altra edizione a cui ha partecipato. La storia con Monte effettivamente non ebbe inizi facili e, a suo dire, le vicende sentimentali finirono per toglierle la serenità necessaria ad affrontare il percorso all’interno del reality. Proprio ieri sera, però, i due gieffini sono stati visti particolarmente vicini in giardino da parte di alcuni dei coinquilini ed è molto probabile che nella prossima puntata del GF Vip si parli si loro e dell’evoluzione del loro rapporto. Questo pomeriggio Tommaso Zorzi ha rivolto una domanda molto particolare alla sua amica e l’argomento era proprio Pierpaolo. Vediamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi e la domanda imbarazzante a Giulia Salemi: ecco di chi parlano

Riuniti nella stanza arancione, Tommaso ha chiesto a bruciapelo alla Salemi: “Tu hai paura di affezionarti a Pierpaolo perché non vuoi rovinare l’amicizia o perché effettivamente non hai interesse nei suoi confronti?”. Alla domanda molto chiara e diretta, Giulia ha risposto che l’interesse c’è ma le viene spontaneo non andare oltre e che vive ogni giorno quello che le va di vivere. A questo punto, Zorzi le rivolge un’altra domanda ancora più diretta, addirittura ‘piccante’: “Hai mai visto Pier in costume? Perché secondo me no!”.

Cosa ne pensate? Giulia deciderà di lasciarsi andare di più con Pretelli?

