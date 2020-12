L’iconico Tommaso Zorzi, amatissimo protagonista di questa edizione del GF Vip, è protagonista di un clamoroso retroscena che ha a che fare con una star mondiale: tutti i dettagli.

Il celebre influencer Tommaso Zorzi è stata una piacevole scoperta per tutti coloro che non sono particolarmente “social” e quindi hanno avuto modo di conoscerlo solo con il suo ingresso al GF Vip. Simpatico, ironico, sensibile ed empatico, Tommaso Zorzi ha conquistato il pubblico e la critica con il suo carattere estroso e la sua intelligenza brillante. Dotato di un innegabile talento per lo spettacolo, possiamo definirlo un vero e proprio showman a tutto tondo. Con lui, i colpi di scena non mancano mai! Il suo profilo Instagram, che ormai conta oltre un milione di follower, è ormai sotto bombardamento costante da parte dei fan del programma. Nel corso della sua avventura al GF Vip, abbiamo scoperto tanto sulla vita di Tommaso Zorzi, eppure, c’è un clamoroso retroscena di cui molti non sono a conoscenza: sapevate che ha intervistato una star mondiale?

Tommaso Zorzi ‘intervista’ una star mondiale

Molti ricorderanno l’esordio di Tommaso Zorzi a Riccanza. L’acclamato format di MTV che raccontava le storie di giovani ricchissimi e le loro vite davvero incredibili. Per il celebre influencer si è trattato di una sorta di trampolino di lancio, poiché la sua naturale predisposizione allo spettacolo non è passata certo inosservata. Così, qualche tempo dopo, Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di ‘intervistare’ una star di livello mondiale. Parliamo dell’icona musicale Madonna, che ha partecipato al MTV Presents Madonna Live & Exclusive: ‘Medellín’ Video World Premiere. L’incredibile evento è stato organizzato da MTV e ha visto la partecipazione di fan provenienti da tutto il mondo. A rappresentare il pubblico italiano c’era proprio lui, Tommaso Zorzi che ha così potuto porre una domanda a nome dei fan alla celebre pop-star. Lo stesso influencer ha parlato della cosa a TV-Blogo, nel corso di un’intervista prima del suo ingresso al GF Vip. “Sono arrivato a fare cose di cui andrò fiero per tutta la vita, tipo l’intervista a Madonna per MTV” ha detto. E, del resto, come dargli torto?

E voi, conoscevate questo incredibile retroscena che lo riguarda?