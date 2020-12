Il dolore dell’amatissimo cantante Gigi D’Alessio: “Un angelo speciale”, il ricordo straziante.

Negli ultimi tempi, lo stiamo vedendo in veste di giudice di The Voice Senior, al fianco di Clementino, Albano e la figlia Jasmine Carrisi. Proprio questa sera, 20 dicembre, infatti, ci sarà la puntata del seguitissimo programma, che vede la conduzione dell’apprezzatissima Antonella Clerici. A quanto pare, la trasmissione sta avendo un incredibile successo, tanto che gli ascolti sono decisamente alti. Gigi D’Alessio sta dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento; non solo cantante, ma anche conduttore e attore, infatti, ricorderemo certamente i tantissimi film in ambito partenopeo che hanno visto la sua presenza, toccati dalla sua immensa voce. Purtroppo, la sua vita non è sempre stata semplice, infatti, ha un passato burrascoso, toccato da giovanissimo dalla morte della mamma. Sul suo profilo instagram ha voluto così ricordarla con un post pieno di dolore e amore: “Un angelo speciale“.

Gigi D’Alessio toccato da una perdita terribile: il dolore per la scomparsa della mamma

E’ un cantautore amatissimo e apprezzatissimo, Gigi D’Alessio con la sua voce ha incantato tantissimi palchi, fino ad arrivare al cuore dei telespettatori. Una voce che è considerata certamente una delle più belle. L’artista non sempre ha vissuto momenti felici, infatti, il suo passato, quando ancora era un ragazzo, è stato colpito dalla perdita di sua madre. Proprio a Sanremo, nel 2017, ha portato una canzone dedicata a lei “La prima stella“, che ha commosso il pubblico in studio e da casa. Gigi ha rivelato all’uscita del brano: “Nella canzone io racconto a mia madre le cose che sono cambiate da quando lei non c’è più, c’è gente che scappa dalla guerra e ha una porta aperta sul mare.. e che dal vecchio male si può guarire e io avrei potuto vederla invecchiare. Quando è morta lei non esisteva nemmeno la parola prevenzione. Ho preso la parte più importante della mia vita e l’ho portata sul palco più importante d’Italia”. D’Alessio ha perso la mamma quando aveva appena 18 anni, un dolore incolmabile che ha deciso più volte di manifestare sui social. Proprio come la foto qui mostrata, in cui il cantautore ha lasciato gli auguri alla madre per il suo giorno speciale: “La mamma è vita, calore, certezza, la mamma è tutto! La mia è pure un angelo speciale. Auguri a tutte le mamme!“.

Un post pieno di dolore, un modo per ricordare la sua cara madre scomparsa tanti anni fa, ma che continuerà ad essere presente nel suo cuore e nella sua anima.