Loredana Bertè, spunta uno scatto del passato incredibile: “Ne ho fatto la mia divisa di emancipazione femminile”.

Loredana Bertè, all’anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè, è considerata dalla critica come la regina del rock italiano. La sua voce ha incantato numerosi palchi, potente e forte, può contare su una lunga carriera alle spalle. È ritenuta sin dagli anni settanta una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Loredana ha iniziato lavorando come ballerina e attrice, per poi seguire la passione per la musica. Si è fatta conoscere inizialmente con il brano Sei Bellissima, che ha riscosso un grande apprezzamento, e ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, il brano continua a destare un notevole successo. Una carriera incommensurabile la sua, accompagnata da una bellezza rock ed energica. La cantautrice è sempre stata una bellissima donna, anche da giovane la sua avvenenza era incantevole. Sul suo profilo instagram è apparsa uno scatto che non è passato inosservato, e che ancora una volta manifesta la sua personalità tanto schietta, e al di fuori dall’ordinario: “Ne ho fatto la mia divisa di emancipazione femminile“.

Loredana Bertè, l’incredibile scatto del passato

Come non amare l’immensa quanto possente voce della meravigliosa Loredana Bertè, che da anni conquista il panorama musicale. E’ Considerata la regina del rock, non solo la sua musica lo conferma ma anche il suo aspetto, che certamente non è comune, ma che affascina tutti i suoi fan. Anche sui social, la Bertè è molto seguita, e proprio qui, è spuntato uno scatto del passato che non è passato inosservato. Ancora una volta, l’amatissima cantautrice dimostra la sua personalità tanto forte e sopra le righe. Infatti, nella foto pubblicata, Loredana appare giovanissima, e certamente bellissima, ma a colpire i tantissimi follower è la didascalia da lei riportata. “Quando andavo all’istituto d’arte arrivavo con la minigonna e due pennelli in tasca, quando giravo in bici le auto si tamponavano perchè gli autisti si giravano a guardarmi. All’epoca la minigonna era considerata scandalosa e io fui pure sospesa per questo, ma ne ho fatto la mia Divisa di emancipazione femminile“, ha riportato la donna in basso allo scatto.

Una foto che, come abbiamo già espresso, mostra la sua schietta e prorompente personalità. Loredana Bertè è sempre stata una donna forte, manifestando quella sensibilità tanto tenace quanto elegante.