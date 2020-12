Rosa Perrotta chiarisce la sua posizione in merito alla crisi con Pietro Tartaglione e rivela perché finora ha scelto il silenzio.

Era già da un po’ di tempo che i rumors su una probabile crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si facevano sempre più insistenti. La coppia è sempre stata tra le più amate di quelle nate ad Uomini e Donne: molto apprezzato dal pubblico il loro percorso nel dating show di Canale 5 e anche fuori dagli studi televisivi la loro storia ha continuato a far sognare migliaia di fan. A luglio del 2019 Rosa e Pietro hanno dato alla luce il loro primogenito e sui rispettivi account social apparivano come una famiglia molto felice. Fatto sta che da qualche tempo la bellissima Perrotta appare da sola e i fan hanno iniziato a chiedersi cosa stesse accadendo nel rapporto tra i loro beniamini. Finora né l’ex tronista né il suo compagno hanno mai voluto parlare al riguardo, ma ecco che oggi per la prima volta, con delle storia su Instagram, Rosa rivela il motivo di questo silenzio.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, lei conferma la crisi

Ecco cosa ha svelato Rosa Perrotta nei video condivisi sul suo profilo Instagram: “Vorrei dire che se fino ad ora non ho parlato di questa cosa, spero che giornalisti e programmi tv capiscano che non è il momento giusto è che non me la sento perché prima di tutto quanto ci sono un bambino e una famiglia che io devo assolutamente tutelare prima di ogni cosa. Ci saranno momenti migliori per parlare della mia vita privata quindi non prendetela come se non volessi far sapere le mie cose. Non sapevo e non so cosa dire nello specifico. Quello che succede è palese agli occhi di tutti: io e il mio compagno stiamo attraversando un momento molto delicato, molto particolare. Vorrei rispondere a tutte le vostre domande e in primis a me stessa, ma non è così semplice. Ci dobbiamo del tempo, della comprensione, ci dobbiamo noi stessi delle risposte prima di poterle dare agli altri. Abbiamo solo da capire. La cosa più preziosa per me resta la mia famiglia, è la cosa che fino alla fine tutelerò e lotterò sempre fino a quando capirò che ci sarà motivo di lottare”.

Facciamo i nostri migliori auguri alla splendida coppia per il futuro, qualunque cosa decidano di fare.

