Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi del momento, ma vi siete mai chiesti quanti anni ha? Non indovinereste mai.

È da quando è ultimato il suo percorso ad ‘Amici’ che Stefano De Martino ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, qualche dopo anno la sua partecipazione come ‘allievo’ della scuola, è ritornato nella medesima scuola in qualità di ballerino professionista, ma ha letteralmente spiccato il volo. Non è un caso, infatti, se, in questi ultimi anni, l’abbiamo visto in diversi programmi televisivi di successo. Ecco, la domanda sorge spontanea: quanti anni ha esattamente Stefano De Martino? Sappiamo benissimo che, quando ha preso parte all’edizione di Amici nel 2009 era davvero giovanissimo, ma adesso quanti anni ha esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino quanti anni ha? Rimarrete sbalorditi

Era esattamente Settembre 2009 quando Stefano De Martino prendeva parte all’edizione di Amici di quell’anno. Giovanissimo, ma più che talentuoso nella sua disciplina, il giovane ballerino napoletano ha letteralmente conquistato tutti. Tanto che, una volta uscito nel talent, ha cavalcato la cresta dell’onda. Qualche anno dopo la sua partecipazione, infatti, l’abbiamo visto nelle vesti di ballerino professionista e del conduttore del daytime. Ma non solo. Impossibile, infatti, dimenticare le sue incredibili conduzioni di ‘Stasera tutto è possibile’, ‘Made in Sud’, ‘Il Festival di Castrocaro’ e ‘La Notte dela Taranta’. Ebbene. Ma se, quindi, Stefano offre di una carriera davvero incredibili, quanti anni ha esattamente? Se, come dicevamo precedentemente, quando ha preso parte ad Amici era davvero giovanissimo e, quel momento, sono passati esattamente undici anni, quanti anni ha adesso? Siete proprio curiosi di saperlo? Anche perché siamo certi che questa è una domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete fatti. Noi, adesso, vi sveleremo la risposta. Stefano De Martino ha esattamente 31 anni. Ebbene. Il bel ballerino napoletano è nato il 4 Ottobre del 1989. Ve lo sareste mai aspettato che l’ex marito di Belen Rodriguez avesse più di trent’anni? Noi decisamente no!

Avete letto anche voi l’incredibile retroscena?

Amici, quindi, può essere considerato un vero e proprio trampolino di lancio per lui. È da quando ha preso parte al programma di Maria De Filippi che Stefano ha letteralmente ‘sfondato’ nel mondo dello spettacolo e della televisione. Eppure, sapete che, prima di entrare nella scuola di Amici, il bel De Martino aveva preso una drastica decisione? A raccontare ogni cosa è stato proprio il diretto interessato in una sua recentissima Instagram Stories. Che, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, si è completamente messo a ‘nudo’ con uno dei suoi sostenitori. A distanza di anni, possiamo dirlo: che fortuna aver partecipato al provino, no?

Quando lo rivederemo in Tv? A Gennaio! Ebbene si. Seppure non sia stata ancora specificata la data, Stefano De Martino ritornerà in onda con ‘Stasera tutto è possibile’. Non vediamo l’ora!

