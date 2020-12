Uomini e Donne, cambia tutto nel programma di Maria De Filippi: arriva la notizia che nessuno si aspettava.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della nostra tv. Da ormai tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi emoziona milioni di telespettatori con le vicende d’amore dei protagonisti. E, anche quest’anno, nonostante le limitazioni dovute al Covid, la trasmissione si è rivelata un successo. Ma, col Natale ormai alle porte, in tanti si chiedono quando andrà in vacanza Uomini e Donne? Ebbene, c’è stato un cambiamento dell’ultima ora. Inizialmente, infatti, sembrava certo che l’ultima puntata di quest’anno andasse in onda venerdì 18 dicembre. Ma ci sono buone notizie: potremo vedere le avventure del trono più famoso della tv ancora per un po’! Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, cambia tutto: slitta la pausa natalizia

Uomini e Donne in pausa natalizia? Si, ma non ancora! In molti sono convinti che la trasmissione di Maria De Filippi sia già in pausa per le festività natalizie e che quella di venerdì sera sia stata l’ultima puntata del 2020. Ebbene, come annunciato dalla guida tv Mediaset ma anche dalle scritte durante la puntata di venerdì, Uomini e Donne andrà in onda ancora per due giorni! Proprio così, lunedì 21 e martedì 22 dicembre la trasmissione di Canale 5 andrà regolarmente in onda, per poi stopparsi a partire da mercoledì. Una pausa che durerà per tutto il periodo natalizio: la trasmissione riprenderà a gennaio, anche se non è ancora nota la data esatta. Le registrazioni, però, dovrebbero proseguire anche in questo periodo, in moda da garantire un numero di puntate da mandare in onda alla ripresa. Insomma, i fan di UeD hanno ancora qualche giorno per godersi le vicende amorose dei loro beniamini! Cosa andrà in onda quando terminerà Uomini e Donne? Come ogni anno, Mediaset si affiderà agli intramontabili e super romantici film a tema natalizio.

Ricordiamo che, nelle puntate che dovremo vedere ancora, ci sarà l’abbandono di Gianluca De Matteis, che ha deciso di interrompere il suo percorso sul trono, non sentendosi a suo agio nel contesto. Sophie e Davide, invece, sono sempre più vicini alla loro scelta. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità! Appuntamento lunedì su Canale 5 alle ore 14.45!