Sapete perchè l’opinionista Tinì Cansino interviene poco a Uomini e Donne? C’è un motivo ben preciso: ecco quale

Tinì Cansino, nome d’arte di Photina Lappa, è una showgirl di origini greche, nata a Volos il 23 settembre del 1959. Viene notata a diciannove anni durante una vacanza in Italia da Alberto Tarallo, produttore di fiction televisive e agente di spettacolo, il quale la introduce nel mondo della televisione. È proprio lui che le suggerisce di adottare il nome d’arte, notando una sua somiglianza con la diva americana Rita Hayworth, il cui vero cognome era appunto Cansino. Esordì in televisione nella trasmissione di Rai 2, Playgirl. Il successo, però, arriva nel 1983 nel popolare show televisivo comico di Italia 1, Drive In, dove è una delle protagoniste indiscusse. Nel 1984 ha esordito anche come attrice nel film cinematografico Arrapaho di Ciro Ippolito. Nel 1989 si ritira dalle scene per dedicarsi completamente alla famiglia. Nel gennaio del 2012 entra a far parte come opinionista della trasmissione di Canale 5 Uomini e donne.

Perchè Tinì Cansino interviene poco a Uomini e Donne?

Tinì Cansino è una delle opinioniste di Uomini e Donne. Inizialmente figurava solo nel trono over del programma. In seguito, con l’accorpamento del trono classico e del trono over, la Cansino prende parte a tutte le puntate del popolare dating show. La Cansino, però, interviene sempre poco in trasmissione, ma dietro c’è un motivo ben preciso.

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Tinì Cansino ha svelato perchè interviene poche volte durante il programma: “Perché sono misteriosa. Faccio l’opinionista, ma non amo dare le classiche opinioni. Però sono contenta e grata per essere lì“. Riguardo alla padrone di casa, invece, la Cansino ha rivelato: “È meravigliosa. Metto la mano sul cuore per lei“. Dopo Alberto Tarallo, la De Filippi è sicuramente la persona alla quale deve di più l’opinionista del programma di Canale 5.