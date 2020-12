Zucchero è uno dei cantanti più amati ed apprezzati, ma avete mai visto sua moglie? L’inaspettata confessione su di lei.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Zucchero Fornaciari. Cantautore e musicista di successo, il buon Anselmo, questo è il suo vero nome, decanta di un clamore davvero assoluto. E, badate bene, un clamore che non si limita soltanto alla nostra penisola e alla nostra musica, ma che si estende anche a livelli del tutto internazionali. Insomma, Zucchero è una vera e propria star, c’è poco da dire. Con una carriera che, vi assicuriamo, copre decenni e decenni, il buon Fornaciari è, senza alcun dubbio, un patrimonio della musica italiana. Ma conoscete la sua vita privata? In particolare, avete mai visto la sua seconda moglie? Seconda, sì. Perché, ancora prima della sua attuale consorte, che gli ha dato la possibilità di diventare papà per la terza volta, Zucchero, in realtà, era stato già sposato. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Cosa occorre sapere sulla bellissima Francesca Mozer che ha rubato il cuore del cantautore a Boston diversi anni fa? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. In particolare, però, ci soffermeremo su un’inaspettata confessione del cantante su sua moglie rilasciata in una sua intervista a ‘Vanity Fair’ nel 2017. Ecco le sue parole.

Zucchero Fornaciari, avete mai visto la sua seconda moglie? La confessione

Seppure decanti di una carriera davvero spettacolare, la vita di Zucchero Fornaciari non è stata tutta rose e fiori. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’ datata 2017, il cantautore non ha potuto fare a meno di raccontare del periodo buio, vissuto dopo la separazione dalla sua prima moglie, a causa della depressione. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Dal quale, fortunatamente, è riuscito ad uscirne più forte di prima. Merito, ovviamente, della musica. Ed, in particolare, del blues. Ma anche della sua attuale moglie. Ecco, ma chi è esattamente? Chi è colei che, come dicevamo precedentemente, lo ha fatto diventare padre per la terza volta del piccolo Adelmo Blue? Ecco, lei si chiama Francesco Mozer. E, stando a quanto si apprende dal web, si sarebbero innamorati nel 1992. E, da quel momento, non si sarebbero più lasciati. Classe 1968, la bellissima Francesca è nata a Lucca, ma sin da bambina si è trasferita a La Spezia. Attualmente, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere la proprietaria di un favoloso albergo vicino a Lerici.

Ma sapete cosa ha confessato Zucchero Fornaciari sulla sua prima moglie? A ‘Vanity Fair’, infatti, il cantautore ha rivelato che Francesca, a differenza della sua prima moglie, che è stata ‘crudele in termini di gelosia’, lo lascia libero quando ha bisogno di essere lasciato libero.