Zucchero, nome d’arte di Adelmo Fornaciari, è un cantautore e musicista nato a Reggio Emilia il 25 settembre del 1955. È annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. Nell’arco di oltre trent’anni di carriera ha riscosso un ragguardevole successo commerciale, vendendo più di 60 milioni di dischi. Ha collaborato con artisti affermati a livello internazionale, quali Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Luciano Pavarotti, Sting, Bono Vox, Ray Charles, Ennio Morricone e tanti altri ancora. Gli artisti appena citati hanno contribuito ad accrescere la sua popolarità fuori dall’Italia. La produzione musicale del cantautore è caratterizzata da una sintesi della tradizione melodica mediterranea con elementi derivati dal blues, dal gospel e dal soul. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco alla carriera, due World Music Awards, sei IFPI Platinum Europe Awards, una candidatura ai Grammy. Fornaciari ha ricevuto anche l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Zucchero Fornaciari, che lavoro faceva prima di diventare famoso?

Adelmo Fornaciari, meglio conosciuto come Zucchero, è uno dei cantautori più famosi in Italia. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 30 album ed ha ricevuto tantissime onorificenze. Prima di diventare un famoso cantante però, come ogni artista, Adelmo Fornaciari ha intrapreso un’altra strada. Prima di sfondare come musicista, infatti, l’artista ha studiato veterinaria all’università e ha svolto diversi impieghi come tornitore, salumiere e il fornaio.

Fortunatamente, Zucchero ha scelto la strada artistica. Oggi il nostro paese può vantarsi di avere un’artista di grande calibro a livello internazionale. La musica di Fornaciari, infatti, è famosa non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo.