“Abbiamo fatto l’amore”: la sorprendente confessione dei due concorrenti spiazza tutti.

Il Grande Fratello Vip continua a riscuotere grande apprezzamento, il pubblico è molto entusiasta del cast di questa nuova edizione, che continua a stupire. Proprio per questo, è stato deciso il prolungamento del programma fino ad inizio febbraio. Una notizia che non ha destato molta positività, infatti, gli animi in casa sono stati decisamente altalenanti, tanto che, come abbiamo avuto modo di vedere, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di lasciare il gioco. Negli ultimi giorni sono stati tantissimi i colpi di scena, a partire dalla puntata precedente, che ha visto la squalifica di Filippo Nardi, per le sue affermazioni pronunciate in settimana, il tutto accompagnato dall’eliminazione inaspettata di Cristiano Malgioglio. Nei giorni successivi, la vita in casa è certamente proseguita, e proprio a tal proposito, sono avvenuti dei veri colpi di scena. Nelle ultime ore, a concentrare l’attenzione del pubblico, è stata una rivelazione davvero sorprendente: “Abbiamo fatto l’amore“, i concorrenti hanno decisamente mostrato lo stupore provato per la confessione.

GF Vip, “Abbiamo fatto l’amore”: incredibile confessione

Negli ultimi giorni sono stati molti i colpi di scena che hanno animato la casa del Grande Fratello Vip, a cominciare dall’avvicinamento di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Fra i due sembra esserci una grande intesa, e più volte ci sono stati forti sguardi di affetto. Proprio ieri, Tommaso ha cercato di mettere a confronto i coinquilini, con delle domande alquanto scomode, per cercare di capire il reale interesse fra i due. Ma a colpire i telespettatori è stata una rivelazione che ha lasciato anche gli altri concorrenti senza parole. Tommaso ha confessato cos’è successo con Giulia, quando entrambi si trovavano a Londra: “Ho fatto l’amore con Giulia“. Una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Ma in che senso Giulia e Tommaso hanno fatto sesso?? ✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/f89NeT4gRA — whatareu (@whatareu13) December 19, 2020

Sembrerebbe che quindi fra i due ci sia stato del tenero. Tommaso ha spiazzato i concorrenti, anche se, nulla è stato confermato con certezza. Qualcosa fra i due sembra esserci stato, dato che già in passato, più volte, il concorrente ha lanciato diverse frecciatine.

