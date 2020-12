Conoscete il brand ed il valore dell’abito indossato da Giulia Salemi questa sera di 21 dicembre? Vi sveliamo tutto sul look natalizio scelto dalla concorrente.

E’ in corso una super puntata del GF VIP ricca di sorprese. Questo 21 dicembre, prima delle festività natalizie, è un lunedì carico di emozioni per i vipponi che vivono la casa più spiata d’Italia. Il reality per i VIP ha deciso di regalare una serata all’insegna della musica e così ha deciso di invitare come ospiti Arisa e Alberto Urso! Non sono loro le uniche sorprese…Anche per Tommaso Zorzi ne è arrivata una incredibile: ha incontrato sua sorella che dopo giorni di tristezza e di crisi ha riacceso il sorriso incredibile del concorrente! Questa sera tutti i Vipponi sono incredibilmente belli: gli abiti scelti sono splendidi. Ad attirare l’attenzione di tutti è quello scelto da Giulia Salemi che, in maniera ironica, lei stesso l’ha definito ‘pacco regalo’. Sapete il valore di quell’abito? Vi sveliamo tutto…

GF VIP, il look ‘natalizio’ di Giulia Salemi: quanto costa l’abito che indossa stasera

Look incredibile per la Salemi che ha lasciato tutti a bocca aperta: questa sera di 21 dicembre la Giulia, concorrente del GF VIP, ha scelto un outfit natalizio molto particolare per la diretta. Siete curiosi di conoscere i dettagli come il brand del vestitino descritto da lei stessa come ‘pacco regalo’ ed il suo costo? Parliamo di un abito Teen Idol dal valore di 299 euro! Le scarpe invece completano il look sono di Casadei ed hanno un valore di ben 575 euro! La Salemi ha scelto di legarsi i capelli con una coda di cavallo e di indossare i suoi immancabili cerchi.

E’ anche questa sera al centro dell’attenzione per via del suo rapporto particolare con Pierpaolo Pretelli: tra i due c’è una certa sintonia, sfocerà in amore o resterà un’amicizia ‘particolare’? Non ci resta che vedere l’evolversi del loro percorso nella casa più spiata d’Italia…