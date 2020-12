Alberto Urso, lo avete mai visto da piccolo? E’ spuntata una vecchia fotografia sul suo canale Instagram…date un’occhiata!

Amici di Maria de Filippi ha dato vita a tantissimi talenti che oggi riempiono il panorama musicale italiano. Alberto Urso, il tenore dagli occhi di ghiaccio, ha vinto la diciottesima edizione del noto talent di Canale 5. Sapete però, che prima di Amici, ha partecipato ad un altro famosissimo programma televisivo? Correva l’anno 2010 quando un piccolo Alberto duettava con diversi cantanti nella trasmissione Ti lascio una canzone. Urso ha studiato al Conservatorio di Messina e dopo Amici è iniziata la sua salita verso il successo. Ha deciso di regalare la sua immensa voce ai Vipponi dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP. Alberto non è apprezzato solo per la sua voce ma anche per il suo bell’aspetto: lo avete mai visto da piccino? E’ spuntato uno scatto inedito del cantante…

Alberto Urso, spunta la foto ricordo: era piccolissimo, lo avevate mai visto così?

E’ spuntata sui suoi canali social una magnifica fotografia di quando era davvero piccino. Alberto Urso ha pubblicato su Instagram uno scatto di lui a soli pochi anni di vita. Siete curiosi di vederlo? Date un’occhiata qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official)

“Chi l’avrebbe mai detto?” ha scritto come didascalia al post. Chi sa a cosa si riferisce il noto cantante ma viene automatico da immaginare.. Ad oggi Alberto è un cantante molto affermato in Italia: regala emozioni uniche con la sua voce. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2020 con il brano Il sole ad est con il quale si è piazzato al quattordicesimo posto nella classifica finale. Forse non si aspettava tutto questo successo? Ovviamente lo merita: la sua voce è magnifica!