Il giovanissimo talento Alberto Urso è ormai un’artista di grande successo, ricordate dove lo avevamo già visto: è accaduto molto tempo prima di Amici.

Definire Alberto Urso un cantante o un musicista sarebbe riduttivo per la sua straordinaria formazione musicale e il suo immenso talento. Il giovane artista, originario di Messina, classe 1997, ha fatto della musica la sua scelta di vita. Un percorso di studi intenso che è iniziato con il Conservatorio e ha raggiunto l’apice con la laurea in Canto Lirico. Oltre ad avere una voce davvero straordinaria, Albero Urso suona diversi strumenti, tra cui il sax, la batteria e il pianoforte. Consacrato al pubblico con la partecipazione e la vittoria ad Amici, non molti di voi ricorderanno che avevamo già visto Alberto Urso sul piccolo schermo: è accaduto molto tempo prima. L’artista, infatti, ha preso parte ad un altro acclamatissimo talent televisivo e lo ha fatto da giovanissimo.

Albero Urso: prima di Amici dove lo avevamo già visto

Il talentuoso musicista e cantante, che ha preso parte anche al Festival di Sanremo e, di recente, è tornato nella scuola di Amici, è sempre stato un vero e proprio fenomeno. Le sue immense doti canore lo hanno reso tra gli artisti più apprezzati e amati del panorama artistico. Dotato di un carattere estremamente gentile, rispettoso e solare, Albero Urso è seguitissimo dai fan, come confermato dal suo profilo Instagram che vanta oltre cinquecentomila follower. Questa sera sarà uno degli ospiti di un celebre e amatissimo reality. Riuscite a ricordare dove avevamo già visto Alberto Urso prima che approdasse ad Amici? Ebbene, l’artista, appena tredicenne, ha partecipato all’amatissimo talent “Ti lascio una canzone”. Qui ha avuto l’occasione di duettare con nomi storici della musica e dimostrare la sua naturale predisposizione per il canto.

E voi, ricordavate questo straordinario dettaglio che riguarda Albero Urso?