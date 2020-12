Angela Nasti potrebbe essere tornata con l’ex: a far sorgere il dubbio sul ritorno di fiamma, i commenti ‘sospetti’ dei due su Instagram.

La bella influencer napoletana Angela Nasti, sorella di Chiara, potrebbe sorprendere i suoi fan a breve: pare infatti che per l’ex tronista ci sia infatti un inaspettato ritorno di fiamma con il difensore dell’Udinese Kevin Bonifazi. Appena un mese fa lei aveva dichiarato, tramite social ai fan incuriositi dal non vederli più insieme, la rottura tra loro. La notizia aveva sorpreso non poco visto che i due erano sembrati molto innamorati tanto che Kevin le aveva dedicato il suo primo goal in serie A. La loro storia era nata poco dopo la brevissima relazione con il corteggiatore Alessio Campoli, conosciuto da Angela proprio durante il suo percorso a Uomini e Donne. Proprio in queste ore, dei commenti sospetti sui social tra la ragazza partenopea e il calciatore farebbero pensare che i due siano tornati insieme. Vediamo cosa è accaduto.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi, l’indizio social che desta dubbi

Attivissima sui social, la Nasti ha pubblicato uno scatto sotto il quale, oltre alla consueta pioggia di like e commenti, è spuntato un commento di Bonifazi. Con tono scherzoso, il calciatore le ha scritto: “Brutta dai”. Questa battuta però non è rimasta affatto senza risposta da parte della diretta interessata che infatti ha scritto: “Magari tu” con delle faccine divertenti. Questo punzecchiarsi a vicenda fa pensare ad un riavvicinamento tra i due giovani, il che renderebbe felicissimi i loro fan.

Cosa ne pensate? Non ci resta che attendere per avere la conferma che i due sono di nuovo una coppia.

