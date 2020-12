Tutte le anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 21 Dicembre: arriva il momento tanto atteso per Katie.

Una nuova settimana è iniziata. E con essa, come da diversi anni a questa parte, inizierà anche una nuova settimana all’insegna di ‘Beautiful’. Correva esattamente l’anno 1990 quando, su Rete Quattro, la famosa soap opera americana veniva trasmessa per la prima volta in Italia. Da quel momento, sono passati circa trent’anni. Eppure, il successo e il seguito che, giorno dopo giorno, la soap opera riscuote è davvero impressionante. Ogni puntata, infatti, riesce a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. E, soprattutto, i suoi intrighi, avventure e colpi di scena, fanno ormai da colonna portante di tantissimi pomeriggi italiani. Insomma, diciamoci la verità, Beautiful è una vera e propria certezza per Canale 5. Ecco, ma cosa succederà quest’oggi? Se in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato della imperdibile puntata di Uomini e Donne che ci aspetterà oggi, cosa accadrà, invece, nella puntata di Beautiful di Lunedì 21 Dicembre? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi diciamo soltanto che, stando ad alcune anticipazioni, ancora una volta questa sarà una puntata davvero incredibile e stupefacente. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Beautiful, anticipazioni puntata del 21 Dicembre: Katie scoprirà chi è la sua donatrice

Vi avvertiamo: la puntata di Beautiful di oggi, Lunedì 21 Dicembre, sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: accadranno numerosi colpi di scena. Riavvolgiamo un po’ il nastro, però. E cerchiamo di capire cosa è esattamente successo. Katie è in ospedale. E, in attesa di sottoporsi all’operazione, confessa tutte le sue più grandi paure a Brooke, sua sorella. La giovane, infatti, teme che non le è rimasto altro tempo. E, quindi, affida i suoi figli alla bellissima Logan. Il momento tanto atteso, quindi, è arrivato. Katie ha ‘ricevuto’ il rene. Ed adesso, quindi, può finalmente operarsi. Quello che, però, non sa è chi le ha donato il rene. Stiamo parlando proprio di Flo, la figlia dell’acerrima nemica di Brooke Logan. La ragazza, infatti, avrebbe voluto rimanere anonima. Ma, dopo le insistenze di Katie di voler scoprire chi è stata la sua donatrice, la dottoressa Davis fa entrare nella stanza d’ospedale la giovanissima Flo. Potete, quindi, facilmente immaginare la reazione di Brooke quando scoprirà che la sua acerrima nemica ha compiuto questo gesto. Stando ad alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che non soltanto tutta la famiglia Logan rimarrà sconcertata da questa ‘clamorosa’ scoperta, ma anche Brooke sarà completamente sconvolta. È proprio in questo momento che, da quanto si legge, partirebbe un acceso confronto tra lei e Shauna. Le due donne, infatti, saranno nuovamente una contro l’altra. E questa volta, però, lo scontro sarà davvero clamoroso. Brooke, infatti, intimerà alla sua nemica di uscire definitivamente dalle loro vite. E, quindi, di lasciare in pace non soltanto la sua famiglia, ma anche quella di suo marito Ridge.

Insomma, una vera e propria puntata bomba, no?

