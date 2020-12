Anticipazioni Un posto al sole, puntata di lunedì 21 dicembre: clamoroso colpo di scena.

Una nuova puntata dell’amatissima soap opera Un posto al sole andrà in onda questa sera, lunedì 21 dicembre. E sembra che i colpi di scena continuino ad essere presenti. Negli ultimi giorni, abbiamo visto Marina in grosse difficoltà, dopo essere quasi giunta in bancarotta. Fabrizio ha cercato di convincere la donna a vendere le quote di sua proprietà, ma la Giordano ha prontamente vietato la scelta, tanto da decidere di vendere la sua villa, per tentare di risollevare la situazione tanto devastante. Proprio per questo, Marina ha chiesto aiuto a Roberto Ferri, che proprio questa sera passerà all’attacco. Ma non solo, nelle ultime settimane, al centro dell’attenzione del pubblico, c’è stato il difficile periodo vissuto da Niko, dopo la separazione da Susanna. Un momento particolare sarà dedicato anche all’amatissima coppia che ha fatto sognare i telespettatori.

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 21 dicembre: ci sarà un colpo di scena

Una puntata scoppiettante quella che si appresta ad andare in onda questa sera 21 dicembre, che ancora una volta manterrà i telespettatori incollati alla televisione. L’amatissima soap opera da anni continua ad avere un successo incredibile, gli attori del cast sono apprezzatissimi. Questa sera, ci sarà una nuova puntata, in cui avremo modo di vedere Roberto Ferri passare all’attacco, per riprendersi ciò che era suo. Il manager si propone come socio di maggioranza dei cantieri. A quanto pare, stando alle anticipazioni, Ferri tornerà al timone delle Industrie Paladini, e questo suo ritorno, porterà a rompere gli equilibri tra Marina e Fabrizio. Non solo, nella nuova puntata, Niko avrà modo di ripensare a Susanna. L’avvocato si è trovato a fare i conti con se stesso, e con tutti gli errori commessi nelle ultime settimane.

E a quanto pare, proprio far i due giovani, ci sarà un riavvicinamento, anche se, sono molto basse le probabilità che i due tornino insieme. Cosa succederà? Non resta che guardare la puntata di Un posto al sole che andrà in onda questa sera, lunedì 21 dicembre.

