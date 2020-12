Conoscete l’età esatta della famosissima cantante ed insegnante di Amici, Arisa? Non tutti indovinerebbero: date un’occhiata qui!

E’ ormai una delle voci più famose ed apprezzate nel panorama musicale italiano ma non solo! Parliamo di Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, la quale negli ultimi anni è diventata anche un noto volto televisivo. Attualmente impegnata come insegnante di canto nella scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria de Filippi, ha deciso di far parte della puntata in diretta del 21 dicembre del GF VIP. Ha deciso di esibirsi per i VIP dell’edizione in corso per regalare loro tantissime emozioni! Arisa si è fatta conoscere al Festival di Sanremo, nel 2008. Raggiunse il successo nel 2009 con il brano Sincerità: da quel momento in poi la sua carriera è diventata sempre più ricca di gioie e soddisfazioni. Ad oggi è una delle cantanti più amate in Italia! Tutti conoscono i suoi brani, la sua voce pimpante e quella meravigliosa che scalda il cuore quando canta. Ma sapete qualche dettaglio in più su lei, ad esempio quanti anni ha? Ve lo sveliamo subito…

Arisa, conoscete l’età della famosa cantante? Non immaginereste mai

Ha cambiato sicuramente look con il passare degli anni ma resta sempre una bellissima donna e gli anni per lei sembrano non passare. Sapete quanti anni ha Rosalba Pippa? E’ una classe ’82: il 20 agosto 2020 ha compiuto ben 38 anni! Che dite, li dimostra? Ha apportato qualche modifica al suo look, rispetto alla prima volta che l’abbiamo vista ma sembra sempre una ragazzina! Ed ha anche confessato di aver fatto ‘qualche ritocchino estetico’. Parliamo di una splendida donna da una voce magnifica: sapete con chi è fidanzata? Con Andrea di Carlo, un autore televisivo nonchè suo manager. L’uomo è tra gli autori del talk di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.