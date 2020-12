Ha trionfato nella puntata finale di The Voice Senior di ieri sera su Rai 1, condotta come sempre da Antonella Clerici: chi è Erminio Sinni.

Gran finale quello di ieri sera a The Voice Senior, talent show per artisti ‘maturi’: esibizioni di alto livello e un’ospite d’eccezione che risponde al nome di Gianna Nannini hanno fatto sì che il programma si concludesse nel migliore dei modi. Sul podio, alla fine, tre nomi di tutto rispetto: Erminio Sinni, Elena Ferretti e Marco Guerzoni. Dopo aver convinto tutti con ‘Bella senz’anima’ di Riccardo Cocciante, il vincitore Erminio Sinni (del team di Loredana Berté) ha stupito ancora con l’interpretazione di ‘A mano a mano’ sempre dello stesso cantautore, che ne ha decretato il trionfo definitivo. Ma scopriamo chi è Erminio Sinni, i suoi successi, la sua età ed altre curiosità.

Erminio Sinni, l’incredibile carriera e il retroscena inedito sul cognome

Originario di Grosseto, Sinni è nato il 5 Febbraio del 1961. Il talento per la musica non tarda a venir fuori: appena dodicenne infatti inizia a studiare pianoforte al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e scopre anche una certa inclinazione per il canto. A diciotto anni si trasferisce a Roma dove diventerà un volto noto dei locali della capitale. Due le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, una volta col brano “Tutti i cuori sensibili”, e l’altra con “L’amore vero“ insieme all’amico Cocciante. Proprio con quest’ultimo brano Erminio ottiene il quinto posto alla famosa kermesse musicale e anche il premio “Volare“. Poi, ad un certo punto, scompare dal panorama musicale italiano. Confesserà poi di non essere stato in grado di gestire il successo perché troppo giovane. Torna in scena nel 1996 e vince il premio Mia Martini come miglior cantautore. Fidanzato da due anni con Rossella, è a lei che Erminio ha dedicato la sua partecipazione a The Voice Senior.

Una piccola curiosità: il cognome Sinni deriva dal fatto che il suo bisnonno fu ritrovato neonato in una contrada di Cosenza chiamata proprio Sinni.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui