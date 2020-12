GF VIP 5, sorpresa per Tommaso Zorzi: nella casa entra proprio lei

Questa sera, durante la puntata del GF VIP 5, ci sarà una sorpresa per Tommaso Zorzi: nella casa entrerà proprio lei

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è stato già eletto da ‘Wikipedia’ come ‘vincitore morale’ del reality show. Peccato che, da qui alla fine del reality show di Canale 5, manchi ancora molto. Nulla toglie che Zorzi sia uno dei candidati alla vittoria finale. Tommaso è sicuramente tra i concorrenti più amati dal pubblico. L’inquilino della casa più spiata d’Italia questa sera, durante la diretta del GF VIP 5, riceverà una sorpresa molto gradita. Nella casa, infatti, entrerà proprio lei.

GF VIP 5, sorpresa per Tommaso Zorzi: chi entra

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella casa arriveranno ben due ospiti speciali: Alberto Urso e Arisa. I due cantanti allieteranno gli inquilini della casa più spiata d’Italia con la loro musica. Le sorprese, ovviamente, non sono finite qui. In particolare, Tommaso Zorzi ne riceverà una abbastanza gradita. Nella casa entrerà sua sorella Gaia Zorzi. La ragazza, durante la scorsa settimana, era intervenuta sui social, prendendo una posizione netta contro suo fratello, reo di aver nominato Stefania Orlando. La sorella di Zorzi questa sera molto probabilmente entrerà nella casa per rimproverare il fratello e per ‘abbracciarlo’ anche se a distanza.

La sorpresa sarà sicuramente gradita anche dai fan di Tommaso Zorzi, che fuori dalla casa sono numerosissimi. L’influencer, come abbiamo detto sopra, è tra i candidati alla vittoria finale del reality show. La sua amicizia ‘speciale’ con Francesco Oppini ha fatto innamorare i telespettatori del GF VIP. Tommaso sembra aver preso una cotta per il figlio della Parietti, che però è etero e non può ricambiare l’amore di Zorzi.