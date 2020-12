La bella Antonella Elia è l’opinionista d’eccezione di questa edizione del GF Vip, questa sua sorprendente rivelazione vi lascerà senza parole: “Volontaria al reparto psichiatrico…”

Antonella Elia è un volto noto del panorama televisivo italiano, apprezzata e amata dal pubblico per il suo carattere schietto e senza peli sulla lingua. Al momento, la stiamo ammirando nelle vesti di opinionista del GF Vip, celebre format di Canale 5, dove riesce sempre a distinguersi per i suo commenti pungenti e brillanti. Quando Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il programma, ad esempio, e ha fatto il suo arrivo in studio, tra le due donne c’è stato un confronto molto intenso. Antonella Elia è una vera showgirl che vanta una carriera ricca di grandi successi, ma questa sua rivelazione inaspettata vi lascerà di certo senza parole: “Facevo la volontaria al reparto psichiatrico…” confessione incredibile.

A rivelare questo inedito retroscena è proprio la celebre showgirl durante un’intervista rilasciata alcuni anni fa a Vanity Fair. Antonella Elia, reduce del format Pechino express, aveva scelto di raccontarsi al noto settimanale. Parlando della sua carriera e delle sue scelte di vita, ha rivelato che, in passato, avrebbe voluto diventare assistente sociale. “Facevo la volontaria al reparto psichiatrico al Santo Spirito” ha detto, “ed è stato allora che ho pensato per la prima volta che mi sarebbe piaciuto diventare un’assistente sociale”. Antonella Elia ha poi spiegato che l’idea di aiutare le persone, di sostenerle e accoglierle, le piaceva moltissimo. Tuttavia, ha rinunciato: come lei stessa ha ammesso, l’idea di un impegno totale, di doversi dedicare completamente all’Università non la stimolava. Diventare assistente sociale, infatti, richiede un lungo percorso di studi. E voi, immaginavate questo grande retroscena sulla dolce opinionista?

