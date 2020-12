L’iconico Cristiano Malgioglio è ormai uscito dalla casa del GF Vip, ma per lui, nel corso della puntata di stasera, c’è stata una sorpresa emozionate: in lacrime, il retroscena sulla madre.

Una serata piena di emozioni al GF Vip, a partire dalla sorpresa di Gaia Zorzi al fratello, fino ad arrivare all’iconico cantautore. Cristiano Malgioglio è rimasto poche settimane nella casa del GF Vip, ma sono state sufficienti per riappropriarsi di quel posto nel cuore del pubblico che aveva conquistato la prima volta. Sebbene sia ormai uscito dal programma, questa sera Alfonso Signorini ha voluto fargli una sorpresa speciale. Prima, l’incontro con la sua amica Arisa, la celebre cantante ospite del programma per un’esibizione natalizia. Poi, un regalo molto speciale che ha portato Malgioglio alle lacrime: nella casa del GF Vip un momento di grande emozione per il toccante retroscena sulla madre. Con il sostegno e il calore del pubblico e di tutti i concorrenti, il celebre cantautore ha fatto un gesto straordinario.

GF Vip, le lacrime di Malgioglio: il toccante ricordo della madre

Per Cristiano Malgioglio il Natale è un momento triste e difficile, una festa che vorrebbe cancellare, come ha spiegato già quando si trovava nella casa del GF Vip. Il motivo di questa sua sofferenza riguarda la splendida mamma, venuta a mancare diversi anni fa. Il cantautore ha rivelato di non aver più festeggiato il Natale da quando la donna è morta e di non mangiare un panettone da tempo immemore. Alfonso Signorini ha voluto fare “una carezza” a Cristiano Malgioglio in un momento così delicato per lui. Così, lo ha fatto entrare nella casa del GF Vip dove lo aspettava un panettone gigante. In compagnia dei concorrenti, dietro al vetro del cucurio, Cristiano Malgioglio ha mangiato per la prima volta il dolce da quando la sua mamma è venuta a mancare. L’emozione è stata fortissima e il cantautore non ha trattenuto le lacrime.

Un momento davvero toccante per il dolce Cristiano Malgioglio, non trovate?

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui