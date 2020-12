GF Vip, le frasi di Dayane Mello alla sua amica Rosalinda Cannavò non sono sfuggite e non sono affatto piaciute: il web è furioso.

È ancora una volta la protagonista di questi ultimi giorni vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. E così, a distanza di qualche giorno dal ‘caso’ della presunta bestemmia pronunciata dalla modella brasiliana, l’ex compagna di Stefano Sala è nuovamente al centro dell’attenzione del popolo web. Stando ad alcuni commenti apparsi sui social, infatti, sembrerebbe che la bellissima Mello si sia lasciata andare a delle frasi poco piacevoli nei confronti di Rosalinda. Sappiamo benissimo che tra le due donne si è creato un rapporto davvero speciale. È proprio per questo motivo che le parole della modella non soltanto risultano dissonanti per il legame che c’è tra di loro, ma anche perché legate ad un dramma che, anni fa, proprio la Cannavò ha vissuto. E di cui, soprattutto, non ne ha mai fatto mistero. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il popolo web è davvero furioso. Ecco cosa occorre sapere in merito.

GF Vip, le frasi di Dayane a Rosalinda non passano inosservato: web furioso

Non hanno mai nascosto il loro rapporto, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Sin dai loro esordi nella casa del Grande Fratello Vip, le due ragazze hanno sempre parlato del loro rapporto di amicizia. E, soprattutto, di quanto il loro legame fosse davvero forte. È proprio per questo motivo che le ultime parole della modella brasiliana (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO) hanno scatenato un vero e proprio ‘putiferio’ sui social. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, non ci si aspetterebbe mai che un’amica possa rivolgere delle parole del genere all’altra, ma anche perché la stessa Mello sa benissimo il dramma vissuto dalla Cannavò. E, quindi, delle affermazioni ed esclamazioni legate al cibo, non sono affatto andate giù. E i diversi commenti di dissenso apparsi sul web proprio nei confronti della modella brasiliana ne sono la conferma.

Secondo voi, cosa succederà questa sera? Vi abbiamo anticipato che sarà una puntata imperdibile, ma Alfonso Signorini parlerà di questo argomento? Staremo a vedere!