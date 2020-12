GF Vip, Cecilia Capriotti ha raccontato del dramma vissuto nel passato: il gravissimo lutto l’ha profondamente segnata, i dettagli.

Anche Cecilia Capriotti è entrata a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di Venerdì 18 Dicembre, insieme a Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola ed Andrea Zenga, anche l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è entrata a far parte della quinta edizione del famoso reality di Canale 5. Ecco. Sono passati pochissimi giorni dal suo ingresso, eppure la bellissima Capriotti ha facilmente catturato l’attenzione di tutti. Non soltanto perché, con quell’incantevole vestito, ha lasciato tutti i telespettatori completamente a bocca aperta, ma anche perché con la sua simpatia e le sue incredibili battute sta facendo davvero tutti i suoi inquilini. Sapete, però, che dietro questo sorriso si nasconde un vero e proprio dramma? Si, avete letto proprio bene. In una sua recente intervista a ‘Verissimo’, la conduttrice marchigiana ha raccontato di un gravissimo lutto che l’ha fortemente addolorata. Ecco le sue parole a Silvia Toffanin.

GF Vip, il dramma di Cecilia Capriotti: il grave lutto

Sempre sorridente e gioiosa, eppure, come dicevamo precedentemente, il passato di Cecilia Capriotti è segnato da un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip è stata ospite di ‘Verissimo’ nel 2018. Ed, oltre a raccontare della sua esperienza in Honduras, la Capriotti non ha potuto fare a meno di parlare di un doloroso retroscena. Per la prima volta in assoluto, infatti, Cecilia ha raccontato di soffrire di attacchi di panico. E che la causa, purtroppo, è da rintracciare a tanti anni fa. Quando, alla sola età di due anni e mezzo, la bella marchigiana ha perso il suo papà. Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, come raccontato dalla diretta interessata, le ha provocato grossissime conseguenze. Non soltanto i primi attacchi di panico all’età di quattordici anni, ma anche il completo mutismo per circa tre anni. ‘Il trauma mi ha portato a non parlare più fino ai cinque anni’, ha detto Cecilia Capriotti. Raccontando, inoltre, di essere stata anche oggetto di derisione da parte dei suoi compagni.

Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente comprendere. Ma che adesso sottolinea la sua più grande forza.