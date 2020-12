GF Vip, Gaia è la sorella di Tommaso Zorzi: sapete dove l’abbiamo già vista in tv? Ecco dove è apparsa, proprio in compagnia del fratello.

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Simpatico, ironico e con una grande inventiva, l’influencer ha conquistato gran parte del pubblico, che spera di rivederlo presto in tv dopo l’esperienza nel reality di Canale 5. E, attraverso Tommaso, i telespettatori si sono affezionati anche ad alcuni componenti della sua meravigliosa famiglia: in particolare a mamma Armanda e alla sorella Gaia. Quest’ultima è molto attiva sui social, dove ama commentare insieme ai fan le avventure del fratello in casa. Al Gf Vip la abbiamo vista attraverso un video messaggio mandato a Tommaso, ma, a quanto pare, presto andrà in casa per una sorpresa. Ma forse non tutti sanno che Gaia è già apparsa in tv: dove l’abbiamo vista? Ve lo sveliamo subito. Piccolo spoiler: ha partecipato ad una trasmissione proprio con Tommaso!

GF Vip, Gaia è la sorella di Tommaso Zorzi: ecco dove l'abbiamo già vista in tv

Gaia Zorzi è la sorella minore di Tommaso Zorzi. I fan della trasmissione la conoscono bene: Gaia commenta le avventure del GF proprio come una fan, soprattutto su Twitter, dove è diventata un vero e proprio idolo per i sostenitori di Tommaso. Che con Gaia ha un rapporto davvero splendido. Con ogni probabilità, presto la piccola di casa Zorzi andrà al GF Vip per fare una sorpresa all’influencer, ma forse non tutti sanno che non è la prima volta che appare in tv. Nel 2019, Gaia ha partecipato ad una trasmissione tv proprio in coppia con Tommaso e, anche lì, i fratelli Zorzi hanno fatto impazzire il pubblico. Di cosa parliamo? Di Cortesie per gli ospiti, il programma di Real Time basato su sfide culinarie in cui i concorrenti si mettono alla prova su abilità e nozioni di galateo. Gaia e Tommaso hanno partecipato ad una puntata di ottobre 2019; ecco uno spezzone di quel giorno, postato proprio da Tommaso sul suo canale Instagram:

Eh si, c’è da dirlo: Gaia e Tommaso sono davvero una coppia eccezionale. Che potrebbe riunirsi molto presto! Anche nella puntata di questa sera, 21 dicembre 2020, dove è stato già annunciato che ci sarà una sorpresa per Tommaso. Sarà la visita di Gaia? Non ci resta che attendere qualche ora per tutte le novità!