La nuova puntata del GF Vip è ormai iniziata e la prima sorpresa della serata è stata dedicata a Tommaso Zorzi: sua sorella Gaia lo ha raggiunto sulla passerella del GF Vip.

Una serata tutta natalizia per il GF Vip, che si prospetta esplosiva e piena di grandi emozioni. L’annuncio di due ospiti a sorpresa, Aria e Albero Urso, che si esibiranno per i concorrenti e per il pubblico è solo uno dei colpi di scena che ci aspetta. In particolare, per Tommaso Zorzi è un momento di grande emozione: sua sorella Gaia, infatti, gli ha fatto una sorpresa al GF Vip. La giovane, come annunciato da Alfonso Signorini, aveva qualcosa da dire al fratello, in particolare in relazione agli ultimi, difficili, giorni che ha vissuto. Ricordiamo, infatti, che il giovane influencer aveva preso in considerazione l’idea di abbandonare la casa dopo quanto accaduto per la nomination a Stefania Orlando. Nomination, che la stessa Gaia ha commentato in modo ironico. Scopriamo cos’è successo tra Tommaso e sua sorella.

GF Vip, Alfonso Signorini a Gaia Zorzi: “Alla prossima edizione non mi sfuggi”

La dolce Gaia Zorzi ha iniziato rassicurando il fratello riguardo al tweet ironico che aveva scritto per quanto riguarda la nomination di Tommaso a Stefania. Tommaso ha dichiarato di aver riflettuto molto sul rapporto con Gaia e ha voluto ringraziarla per il sostegno, fondamentale, che lei gli sta dando. “Se potessi entrare ora con te lo farei, perché mi manchi da impazzire” ha detto la bellissima Gaia. “Tommaso è rimasto identico” ha affermato, quando Alfonso Signorini ha domandato se l’influencer è proprio come lo si vede. Il celebre conduttore ha anche fatto un’affermazione incredibile in diretta: “Alla prossima edizione, se ci sarà, non mi sfuggi!” ha detto a Gaia Zorzi, dimostrando di apprezzarla moltissimo e lasciando intendere che gli piacerebbe averla come concorrente.

E voi, cosa ne pensate della sorpresa di Gaia e delle parole di Alfonso Signorini?

