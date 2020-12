GF Vip, Mario Ermito irriconoscibile: così non l’avete mai visto; ecco uno scatto inedito del concorrente del reality.

Un’edizione scoppiettante, quella del GF Vip che stiamo seguendo ormai da tre mesi. Un’edizione che, come ben sappiamo, si allunga e durerà fino a febbraio 2021! Per questo, Alfonso Signorini ha dovuto chiamare i rinforzi! Tanti nuovi concorrenti sono entrati nella casa più spiata della tv e gli ultimi 4 hanno fatto il loro ingresso venerdì sera. Tra questi c’è anche lui, Mario Ermito, giovane modello ed attore che nella casa ci era già stato! Mario, infatti, ha partecipato all’edizione 12 del Grande Fratello, trasmessa nel 2011. Un’esperienza che è durata solo due settimane: stavolta sarà più fortunato? Staremo a vedere. Quel che è certo, è che il fascino di Mario non è passato inosservato, sia dentro che fuori la casa. Occhi azzurri e chioma fluente, ma c’è una versione di lui che forse non avete mai visto. Date un’occhiata!

GF Vip, Mario Ermito irriconoscibile: spunta uno scatto inedito sui social

Mario Ermito è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il bel pugliese è pronto a mettersi in gioco nella casa più spiata della tv, per la seconda volta. Un’avventura che inizia a metà percorso, dato l’allungamento dell’edizione, ma l’attore ha tutte le intenzioni di viversi a pieno questa esperienza. Oggi si mostra con i capelli lunghi e fluenti, ma spulciando su Instagram, abbiamo trovato una versione di lui decisamente diversa! Mario si mostra con i capelli rasati, date un’occhiata:

Non sappiamo se è stato un vero cambio look, o soltanto una proposta, ma una cosa è certa: Mario è un bel vedere in tutte le versioni. E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip? Cosa ne pensate dell’ingresso di Mario?