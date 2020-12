Mario Ermito è uno dei concorrenti attuale del GF Vip, ma in una sua recente intervista ha svelato un doloroso retroscena del passato.

È entrato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di Venerdì 18 Dicembre, Mario Ermito. Eppure, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. E, ammirandolo attentamente, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Attore di successo e personaggio televisivi amatissimo, il buon Ermito vanta di una bellezza davvero impressionante. Capelli scuri ed occhi chiari, sono alcune delle caratteristiche che descrivono alla grande l’immenso fascino del giovane pugliese. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di lui e, soprattutto, della sua ex fidanzata, che tra l’altro è un volto notissimo dello spettacolo, ma cosa occorre sapere più? Ebbene. Siete a conoscenza di un doloroso retroscena del suo passato? Noi no. E l’abbiamo appena saputo. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Che, in una sua intervista a ‘Vieni da Me’, datata 2018, ha raccontato per la prima volta questo episodio drammatico della sua vita.

GF Vip, Mario Ermito svela un doloroso retroscena del suo passato: la confessione inedita

Reduce dalla sua partecipazione a ‘Tale e Quale Show’, Mario Ermito è stato ospite a ‘Vieni da Me’ nella puntata del 31 Ottobre del 2018. È proprio in quest’occasione che, attraverso la classica intervista con le emoticon, il giovane attore pugliese si è lasciato andare ad un doloroso retroscena del suo passato. Dopo aver affidato un bacio ad Alessandra Drusian, sua compagna di trucco, il bel Mario ha spiegato il motivo di questo suo attaccamento nei confronti della cantante dei Jalisse. In una delle puntate di Tale e Quale di quell’edizione, infatti, la bella Drusian ha cantato la canzone di Celine Dion, ‘My Heart Will Go On’, al quale Mario è particolarmente legato. ‘Un fatto non molto piacevole riguardante mio padre’, ha detto il giovane Ermito, spiegando perché questa canzone in particolare lo commuove. ‘Mi ricordo che ero in Pronto Soccorso e sentivo quella canzone del Titanic. Adesso associo a questa canzone, quel momento lì’, ha continuato a dire.

Non sappiamo cosa sia successo, come dicevamo precedentemente. Quello che importa sapete è che adesso sembrerebbe essersi risolta ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui