GF Vip, “Mr Coerenza”: il duro attacco per Tommaso arriva proprio da lui; ecco cosa è apparso sui social qualche ora fa.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Il reality show di Canale 5 sta appassionando milioni di telespettatori, puntata dopo puntata. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo al timone della trasmissione. Un cast in cui c’è anche lui, Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. L’influencer, a soli 25 anni, ha conquistato un numero infinito di telespettatori, ma c’è anche chi ha qualcosa da ridire su di lui. Come un suo ex coinquilino, che, attraverso le sue stories di Instagram, si è lasciato andare ad un attacco per niente velato nei confronti di Zorzi. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip, “Mr Coerenza”: il duro attacco per Tommaso arriva da Massimiliano Morra

Non sembra placarsi la diatriba tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. Anche se quest’ultimo è uscito dalla casa del GF Vip da un bel po’ di settimane, tra i due continuano i botta e risposta. Anche a distanza! Nella casa, infatti, Tommaso ha parlato di Massimiliano, raccontando alcuni episodi in cui il napoletano è stato protagonista. Una cosa che non ha fatto molto piacere a Massimiliano, che ha commentato così attraverso il suo canale di Instagram:

Nel suo messaggio, Massimiliano fa riferimento alla nomination di Tommaso verso la sua amica Stefania Orlando. Una nomination di cui si è pentito subito dopo: da qui, l’appellativo ironico di Mr Coerenza. Insomma, pare proprio che tra Tommaso e l’attore non nascerà una bella amicizia! E voi, cosa ne pensate di questo botta e risposta? Da che parte siete?