Il suo ingresso al GF Vip è stato accompagnato da molti rumors: il bellissimo bambino della foto è proprio lui insieme al papà, capito chi è?

Il personaggio che vi mostriamo in foto è oggi un bellissimo attore che attualmente è in tv 24 ore al giorno: fa parte infatti dei nuovi ingressi che ci sono stati al GF Vip durante la puntata di venerdì scorso. Il suo volto l’avevamo visto per la prima volta proprio al Grande Fratello, ma in una delle edizioni passate riservate a persone sconosciute, precisamente la dodicesima. La sua esperienza al reality di Canale 5 però terminò dopo appena due settimane, ma tanto bastò a fargli spiccare il volo nel mondo dello spettacolo. Oggi infatti quel bambino in foto è un volto amatissimo del piccolo schermo: ha recitato in molte fiction Mediaset e al cinema e nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show su Rai 1 dimostrando di non cavarsela affatto male neanche nel canto. Avete capito di chi si tratta?

Mario Ermito, la stupenda foto da bambino insieme al suo papà

Ebbene sì, lo splendido bambino sorridente e allegro della foto che vi mostriamo in braccio a suo padre è proprio l’attore pugliese Mario Ermito, appena entrato nel loft di Cinecittà. A quanto pare, il bel Mario ha dei retroscena in comune con più di uno dei suoi coinquilini: per anni ha lavorato a diverse fiction nello stesso cast di Adua/Rosalinda, ha avuto delle ‘divergenze’ con Tommaso Zorzi e, stando a quanto rivelato proprio ieri dalla stessa Sonia Lorenzini, avrebbe tentato un approccio con lei prima di entrare al GF Vip.

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti affinché la presenza di Mario nella Casa più spiata d’Italia dia luogo a sviluppi interessanti. Staremo a vedere.

