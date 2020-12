Lucrezia Lando, ora felice accanto al collega Marco De Angelis, rivela una storia passata vissuta a Ballando: sapete con chi?

Ha appena trionfato all’ultima edizione di Ballando con le stelle insieme al bravissimo Gilles Rocca e sta vivendo un momento d’oro anche in amore: Lucrezia Lando, che di recente ha annunciato il suo fidanzamento con il collega Marco De Angelis, appare sempre più felice e innamorata. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai loro fan e dobbiamo ammettere che i due sono davvero belli insieme. Per l’affascinante Lucrezia quello con Marco, però, non sarebbe il primo amore nato a Ballando. Ecco con chi la ballerina ha vissuto un’intensa passione, lo ha rivelato lei stessa in un’intervista a Di Più Tv.

Lucrezia Lando, la confessione inaspettata: c’entra Ballando

La storia in questione risale a due anni fa, durante l’edizione 2018 del talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A quell’epoca, tra i concorrenti c’era ilo modello e influencer di origini siciliane e i due gareggiavano in coppia. Soltanto alla fine del programma, la ballerina ha confessato la loro liason al settimanale Di Più Tv: “Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana. Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne. Ci siamo scoperti a vicenda, a poco a poco. Prima passando insieme tutta la giornata, anche quando le prove erano finite. Poi passando insieme anche le serate. E, infine, passando insieme le notti. Ci bastava sfiorarci con un mano e guardarci negli occhi per dirci tante cose, anche senza parole”, ha raccontato. Dopo la fine di Ballando, però, i rispettivi impegni lavorativi hanno diviso le loro strade: lui si è trasferito a Los Angeles mentre lei è rimasta a Roma.

Sapevate questo retroscena sulla vita sentimentale della bravissima Lucrezia?

