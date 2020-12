A distanza di pochissime ore dalla sua vittoria a The Voice Senior, i fan di Erminio Sinni ricevono una magnifica notizia.

Proprio ieri, Domenica 20 Dicembre, si è concluso il magnifico viaggio di The Voice Senior. Condotto dalla talentuosa ed amatissima Antonella Clerici, la versione ‘old’ del famoso programma di Rai Due si è dimostrato un vero e proprio successo. Non è affatto un caso, infatti, se ogni settimana, nonostante sia stato mandato in onda contro l’intramontabile ‘Grande Fratello Vip’, lo show è riuscito a conquistare l’interesse e l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Che, nel frattempo, acclama la seconda edizione. Ecco, ma in attesa di scoprire se The Voice Senior 2 si farà oppure no, sapete chi ha vinto la prima edizione? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ad aggiudicarsi il titolo di vincitore è stato Erminio Sinni. Giunto allo ‘scontro’ finale con tre talentuosi suoi compagni di viaggio, la voce di ‘E tu sopra di me’ e di tantissimi altri incredibili singoli di successo, ha vinto il programma. Sapete, però, cos’è successo subito dopo la sua vittoria? Stando a quanto si apprende da Liberoquotidiano.it, sembrerebbe che sia in arrivo una magnifica notizia. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

The Voice Senior, Erminio Sinni vince: la magnifica notizia ricevuta dopo la vittoria

Sono trascorso poco meno di ventiquattro ore dalla sua vittoria a The Voice Senior, eppure Erminio Sinni ha già ricevuto una splendida notizia. Sappiamo benissimo che il famosissimo cantante della storica canzone ‘E tu sopra di me’ ha facilmente conquistato l’interesse e l’attenzione di tutti i telespettatori italiani. Tanto che, nel corso dell’ultima puntata di questa prima edizione del programma, è riuscito ad accaparrarsi il titolo di vincitore. Giunto allo ‘scontro’ finale, quindi con altre due portenti di questo programma Elena Ferretti e Marco Guadenzi, il cantautore toscano è riuscito a conquistare il podio. Ma sapete cosa è successo subito dopo la sua vittoria? No? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, tra l’altro l’abbiamo raccontato anche precedentemente, la notizia è davvero magnifica. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende da Liberoquotidiano.it, sembrerebbe che, dopo la sua vittoria a The Voice, rivedremo molto presto Erminio Sinni in tv. In particolare, da quanto si legge, sembrerebbe che il cantante sarà uno degli ospiti de ‘L’anno che verrà’, il programma che il 31 Dicembre Amadeus condurrà su Rai Uno. Insomma, è o non è una bellissima notizia? Senza alcun dubbio, si!

Carissimi sostenitori e fan di Erminio Sinni, tirate un sospiro di sollievo: lo rivedremo in tv. Noi non vediamo l’ora, voi?