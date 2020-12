Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono definitivamente lasciati: la conferma ufficiale è appena arrivata, i dettagli.

È appena arrivata la conferma. E a darla sono stati i diretti interessati. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono definitivamente lasciati. Sappiamo benissimo che la separazione era arrivata già negli scorsi. Ma che, soltanto l’estate scorsa, i due erano riusciti a ricucire i loro rapporti, soprattutto per il bene di Maddox, il loro unico figlio. Adesso, a distanza di poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma, la coppia si è nuovamente detta ‘addio’. C’è da dire che la notizia circolava nell’aria già da diverso tempo. Erano diversi mesi, infatti, che si parlava di una presunta crisi tra i due. Soltanto pochissime ore fa, però, è arrivata la conferma. L’ex velina di Striscia la Notizia e l’aitante calciatore, purtroppo, si sono nuovamente lasciati. Il loro matrimonio, quindi, è definitivamente terminato. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che li hanno spinto a prendere questa drastica decisione. Quello che, però, conta sapere è che, purtroppo, la loro storia d’amore è giunta nuovamente al capolinea. Scopriamo insieme tutti i dettagli. E, soprattutto, le parole che la coppia ha scritto, sui rispettivi canali social, per ufficializzare la rottura.

Melissa Satta e Kevin Boateng si sono lasciati: il loro matrimonio è finito dopo nove anni

‘C’erano state delle divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità’, sono proprio queste le parole che Melissa Satta, in una sua recente intervista a ‘Grazia’, aveva utilizzato per spiegare cosa aveva spinto la coppia a separarsi per la prima volta. E, soprattutto, cosa li aveva portati a riappacificarsi. Non sappiamo esattamente cosa sia cambiato nel corso del tempo. Fatto sta che, come annunciato da diretti interessati proprio pochissimo fa, Melissa Satta e Kevin Boateng si sono definitivamente lasciati. Come dicevamo precedentemente, era da diverso tempo che circolava la notizia di una loro seconda separazione. Eppure, i diretti interessati non avevamo mai né confermato e né smentito queste voci. Fino a poco tempo fa, però. Proprio pochissimo tempo fa, attraverso un quadretto familiare che li ritrae felici insieme al loro unico figlio, la coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio. Non sappiamo cosa li ha portati ad una seconda rottura. Fatto sta che, senza alcun dubbio, non deve essere stata affatto una decisione presa a cuore leggero.

‘Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità’, hanno scritto Melissa Satta e Kevin sui rispettivi canali social per annunciare la rottura definitiva. Una decisione inaspettata, ma che non preclude affatto il loro costante affetto e legame. ‘Rimarremo un punto di riferimento l’uno per l’altro’, concludono.

