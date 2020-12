Nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 20 Dicembre, è stata ospite la moglie di Paolo Rossi: il motivo.

Era esattamente il 10 Dicembre scorso quando tutti gli appassionati dello sport e, soprattutto, del calcio sono venuti a sapere della tragica morte di Paolo Rossi. L’idolo della Nazionale Italiana dei Mondiali del 1982 è morto all’età di sessantaquattro anni a causa di un tumore ai polmoni. Una notizia davvero tragica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha scosso davvero tutti. In primis, ovviamente, la sua bellissima moglie, Federica Cappelletti. Che, in una sua recente intervista, ha ampiamente raccontato e svelato gli ultimi giorni di vita dell’idolo del calcio. Da quel momento, sono passati diversi giorni. E la bellissima scrittrice è ritornata a parlare di suo marito nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso di Domenica 20 Dicembre. Ecco, ma perché? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Appena seduta sulla poltroncina accanto alla padrona di casa, la Cappelletti ha svelato, infatti, il motivo della sua presenza in studio. Ecco le parole da brividi.

Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi a Live: svelato il motivo da brividi

Nel corso della puntata di Domenica 20 Dicembre di Live-Non è la D’Urso si è presentata, dinanzi al cospetto di Barbara D’Urso, Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi. A distanza di ben dieci giorni dalla tragica morte dell’idolo calcistico, la scrittrice è ritornata a parlare del calciatore. Ecco, la domanda sorge spontanea: per quale motivo si è presentata in TV? E, soprattutto, perché la Cappelletti ha scelto di ‘mostrarsi’ in tv proprio a Live? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Appena entrata nello studio di Cologno Monzese e seduta sulla poltroncina con Barbara D’Urso, la bella Federica ha spiegato il motivo della sua presenza in studio. ‘Entrare senza lui è stato molto difficile, ma per me significava chiudere un cerchio’, ha detto la Cappelletti alla padrona di casa. Spiegando, quindi, che dopo l’ultima apparizione televisiva con le bimbe e di ritorno dalle Maldive, era giusto presentarsi nello stesso studio. ‘Era giusto venire qui anche questa sera’, ha concluso Federica.

Insomma, una spiegazione davvero da brividi, no?